"Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента. Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение", – рассказал он на сессии конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Онкопепт" относится к терапевтическим пептидным онковакцинам. В отличие от профилактических прививок, она предназначена не для предотвращения заболевания, а для лечения уже диагностированной опухоли. Препарат создают индивидуально с учетом генетических особенностей раковых клеток конкретного человека.

Как работает вакцина "Онкопепт"

Разработка основана на анализе генетического материала опухоли, который получают во время операции или биопсии. Специалисты выявляют характерные мутации раковых клеток, а затем на их основе синтезируют персональный набор пептидов – коротких фрагментов белков.

После введения препарата иммунная система должна научиться распознавать эти специфические признаки и атаковать опухолевые клетки. Такой подход называют неоантигенной терапией: вакцину подбирают под особенности опухоли конкретного пациента.

Разрешение Минздрава России на клиническое применение "Онкопепта" ФМБА получило 20 ноября 2025 года. Первому пациенту препарат ввели 31 марта 2026-го. В апреле агентство сообщало, что на тот момент для лечения отобрали 24 человека, а обработано было более 500 обращений.

В июне глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о первых результатах наблюдения за пациентами. По ее словам, после двух месяцев применения вакцина хорошо переносилась, тяжелых побочных эффектов не выявили, а у пациентов сформировался ожидаемый иммунный ответ. К тому времени для терапии отобрали уже более 40 человек.

При этом наличие иммунного ответа еще не означает, что доказана способность препарата продлевать жизнь или предотвращать прогрессирование заболевания. Клиническую эффективность вакцины специалисты должны оценивать отдельно.

Кому предназначена вакцина и можно ли получить ее бесплатно

"Онкопепт" предназначена для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, которые перенесли операцию и прошли не менее двух линий системной противоопухолевой терапии. Решение о целесообразности такого лечения принимают врачи после изучения истории болезни и оценки возможных рисков и пользы.

В апреле 2026 года лечение с применением персонализированной пептидной вакцины "Онкопепт" включили в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это означает, что подходящим пациентам терапия может предоставляться за счет средств ОМС в федеральных медицинских учреждениях.

В ФМБА подчеркивают, что онковакцина не заменяет другие методы лечения, а должна применяться в составе комплексной терапии по решению онкологического консилиума. В дальнейшем технологии создания персонализированных препаратов предполагается использовать и для борьбы с другими видами опухолей.

Ранее стало известно, что ученые Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии им. А. Н. Рыжих Минздрава России приступили к разработке мРНК-препаратов для лечения рака толстой кишки. Работа ведется совместно с ведущими онкологическими центрами страны в рамках научного консорциума.