Заработали передвижные аптеки

"В передвижных аптеках будут продаваться наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения", – говорится в постановлении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Участвовать в эксперименте смогут аптечные организации, которые не менее трех лет имеют лицензию на продажу, хранение и перевозку лекарств.

Для включения в пилот аптеке необходимо обратиться в уполномоченный орган региона и получить специальное разрешение Росздравнадзора. Дополнительно глава субъекта должен направить в Минздрав ходатайство о включении региона в эксперимент.

Срок проведения пилота – до 1 сентября 2029 года. За этот период планируется отработать механизм продаж через передвижные аптеки и оценить возможность его постоянного применения.

О готовности присоединиться заявили 11 субъектов, в том числе Красноярский и Краснодарский края, Нижегородская и Тюменская области, а также ДНР и Бурятия.

Передвижные аптеки должны быть оснащены необходимым оборудованием, поддерживать электронные платежи и иметь в штате фармацевтов.

В российской аптечной рознице ежегодно продается от 17.000 до 22.000 уникальных торговых наименований лекарственных препаратов. В наличии в средней розничной точке находится значительно меньше – порядка 3.500–5.000 торговых наименований. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством, входит 828 препаратов.