По уточненным данным, все погибшие находились в Красноармейском районе – южнее Саратова. Первоначально губернатор сообщал об одном пострадавшем. Позже количество раненых возросло до двух. Погибли три человека. Характер воздушной атаки не уточняется.

Бусаргин заявил, что на территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха. В местах возможной опасности могут работать системы оповещения. На место происшествия направили оперативные службы.

Следственный комитет России сообщил о намерении расследовать произошедшее. По данным ведомства, следователи установят причастных к атаке участников вооруженных формирований Украины и дадут правовую оценку их действиям.

Ранее ракетную опасность объявили сразу в нескольких регионах Поволжья: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Чувашии.

В Самаре на время угрозы приостановили движение наземного общественного транспорта. Метро продолжало работать, вход на станции открыли для укрытия жителей. После отмены ракетной опасности автобусы, троллейбусы и трамваи вернулись к обычному режиму движения, сообщил мэр города Иван Носков.

В аэропорту Самары также вводили временные ограничения: воздушное пространство закрывали, пассажиров и сотрудников эвакуировали.

Носков призвал жителей следить за официальными сообщениями и не публиковать фото и видео беспилотников, военной техники и последствий их применения.

Силы ПВО сбили 53 БПЛА за ночь: дроны атаковали Крымский мост и нефтяной объект в Татарстане.