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В Севастополе ввели график отключений света "2 через 6": что происходит в Крыму

В Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии. Свет жителям города подают по очереди: два часа с электричеством сменяются шестью часами без него. Ограничения связаны с перегрузкой сетей за пределами региона и необходимостью предотвратить аварию в энергосистеме.

Севастополь

Севастополь (архивное фото)

©Free Wind 2014 / Shutterstock/Fotodom

О введении временного режима 11 ноября 2026 года сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго". Решение принято по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления. Энергетики пояснили, что вынуждены распределять доступную мощность между потребителями.

При этом график не обязательно затрагивает всех жителей одновременно: ограничения могут распространяться только на часть потребителей отдельных очередей. Специалисты корректируют режим с учетом текущей нагрузки и распоряжений диспетчера.

Проблемы с энергоснабжением затронули не только Севастополь, но и весь Крым. По информации "Крымэнерго", доступной мощности не хватало для равномерного распределения электричества по графикам. Отключения линий и оборудования проводили оперативно, в зависимости от нагрузки в конкретных энергорайонах.

Для социально значимых объектов предусмотрели резервные схемы электроснабжения. Энергетики продолжают регулировать нагрузку и восстанавливать нормальную работу сетей. Точные сроки полного возвращения к обычному режиму подачи электричества не назывались.

В начале ноября на полуострове неоднократно вводили ограничения из-за аварий и повреждений на магистральных энергосетях за пределами региона.

4 ноября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об аварии в энергосистеме за пределами полуострова. В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры за пределами города. По его словам, поступающего электричества не хватало для подачи энергии по обычным графикам.

Позднее "Крымэнерго" сообщило о дефиците мощности из-за аварии на магистральных линиях. На всей территории Крыма вводили ограничения потребления: отключения проводили в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах, без возможности заранее сообщать жителям точное время перебоев.

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Метки: Крым Севастополь
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