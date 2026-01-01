Новая платформа должна объединить действующие ресурсы, обеспечить сквозную автоматизацию процессов, единый доступ к данным и внедрение современных технологий аналитики, больших данных и искусственного интеллекта, пишет "Интерфакс" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда РФ, состоявшегося во вторник, 24 ноября 2026 года.

Создание, развитие и ввод новой системы в эксплуатацию поручат Минцифры России совместно с Судебным департаментом при Верховном суде. Оператором системы станет Судебный департамент, который будет отвечать за ее работу.

В Госдуму направлен проект федерального закона, который предлагает закрепить за "Цифровым правосудием" статус государственной информационной системы. Поясняется, что действующая государственная автоматизированная система (ГАС) "Правосудие" и иные судебные ИТ-ресурсы не соответствуют единым стандартам и требованиям к их созданию, а также не в полной мере учитывают нормы по информационной безопасности и импортозамещению.

18 ноября сообщалось, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов утвердил концепцию цифровой трансформации судебной системы страны до 2030 года. Ее главным принципом станет приоритет электронного взаимодействия при сохранении бумажного канала приема документов в целях недопущения "цифровой дискриминации".

В документе указано, что для безопасной эксплуатации системы планируется построить не менее двух отдельных центров обработки данных. Ожидается, что к 2030 году 80% всех судебных дел и судебных извещений будут формироваться в "Цифровом правосудии". Доля электронных процессуальных обращений должна составлять не менее 85%. Запуск базовой конфигурации системы запланирован на 2028 год, масштабирование – на 2029-й.

Система "Правосудие" оказалась недостаточно эффективной

ГАС "Правосудие" была создана в 2006 году, полный ввод в эксплуатацию состоялся спустя шесть лет. Система автоматизирует работу судов и делает сведения о судопроизводстве доступными для граждан и организаций. "Правосудие" по заказу Судебного департамента при ВС РФ разработал системный интегратор НИИ "Восход", создавший ГАС "Выборы".

В мае 2025 года Счётная палата сообщала, что ежегодная эксплуатация системы обходится примерно в 4–5 млрд руб. Значительная часть расходов уходит на послегарантийный ремонт оборудования, а не на модернизацию.