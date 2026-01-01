По его словам, всего на подготовку кадров и преподавателей для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем будет выделено 4,5 млрд руб., передает "Интерфакс". Учитывая, что планируется подготовить 22,5 тыс. человек, это в среднем 200 тыс. рублей на одного специалиста.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин говорил, что к 2030 году в стране планируется подготовить 1 млн специалистов по БПЛА. В России с 2024 года действует федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем", который входит в национальный проект "Беспилотные авиационные системы", рассчитанный до 2030 года.

В первоначальном варианте 2023 года на кадровый проект в 2024–2030 годах предполагалось выделить 25,7 млрд руб. В 2024 году общий объем финансирования сократили до 17,45 млрд руб. В 2025 году на кадры было предусмотрено почти 3 млрд руб., исполнение этой статьи расходов составило 99,96%. В версии паспорта федерального проекта, актуальной на октябрь 2026 года, плановая сумма финансирования на текущий год составляет 1 млрд руб.

По данным Минобрнауки и Центра компетенций по беспилотным авиационным системам (БАС) на базе Университета 2035, в 2024 году обучение по программам разработки, производства и эксплуатации БАС завершили 8167 человек. В 2025 году профильное обучение прошли 12,3 тыс. человек.

В 2024 году программы предлагали 23 образовательные организации и компании, среди которых МФТИ, МАИ, МГТУ имени Баумана, Томский и Самарский университеты. Государство компенсировало 90% стоимости обучения по соответствующим программам. Среди профилей подготовки – операторы беспилотных воздушных судов, разработчики программного обеспечения, инженеры-конструкторы, специалисты по проектированию и производству аппаратов, их эксплуатации и техническому обслуживанию.

В марте о планах Вооруженных сил РФ подготовить 70 тыс. специалистов по беспилотникам сообщал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой.