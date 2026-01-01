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Вступил в силу запрет пользоваться смартфонами на уроках в школе

С 1 сентября вступил в силу приказ Минпросвещения, запрещающий использование гаджетов во время уроков. Согласно внесенным изменениям, обучающиеся обязаны не использовать гаджеты в ходе учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключения допускаются лишь в экстренных ситуациях или при возникновении угрозы жизни и здоровью учащихся либо сотрудников образовательной организации.

Правовая основа запрета закреплена федеральным законом № 618-ФЗ, подписанным в 2023 году президентом Владимиром Путиным. Указанный закон внес норму о запрете смартфонов на уроках в закон "Об образовании".

Ранее в Министерстве просвещения поясняли, что запрет связан со следующими обстоятельствами:

  • Телефоны и соцсети рассеивают внимание, из-за чего падает успеваемость.
  • Смартфоны мешают честно сдавать тесты и контрольные работы.
  • Гаджеты часто используют для травли или скрытой видеозаписи конфликтов, что портит атмосферу в классе.
  • Долгое сидение в телефонах вредит зрению и осанке детей.

При этом на переменах пользоваться гаджетами разрешается, если это не противоречит правилам конкретной школы.

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Метки: гаджеты школа
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