Вступил в силу запрет пользоваться смартфонами на уроках в школе

Правовая основа запрета закреплена федеральным законом № 618-ФЗ, подписанным в 2023 году президентом Владимиром Путиным. Указанный закон внес норму о запрете смартфонов на уроках в закон "Об образовании".

Ранее в Министерстве просвещения поясняли, что запрет связан со следующими обстоятельствами:

Телефоны и соцсети рассеивают внимание, из-за чего падает успеваемость.

Смартфоны мешают честно сдавать тесты и контрольные работы.

Гаджеты часто используют для травли или скрытой видеозаписи конфликтов, что портит атмосферу в классе.

Долгое сидение в телефонах вредит зрению и осанке детей.

При этом на переменах пользоваться гаджетами разрешается, если это не противоречит правилам конкретной школы.