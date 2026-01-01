Wildberries опровергла информацию о массовом закрытии ПВЗ в российских регионах

В RWB заявили, что компания оперативно перестраивает маршруты и направляет товары через другие доступные логистические объекты, чтобы в ближайшее время восстановить привычный объем доставок на ПВЗ.

"Благодаря комплексу принятых мер в большинстве регионов объем заказов уже превышает прежние показатели", – цитирует сообщение пресс-службы RWB ТАСС.

Также пресс-служба назвала не соответствующими действительности данные о якобы продаже "сгоревших товаров" со складов Wildberries на AliExpress. В RWB указали, что товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах.

В каких российских регионах ВСУ атаковали склады Wildberries?

Начиная с середины июля 2026 года Вооруженные силы Украины атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries с помощью беспилотников. Ударам БПЛА подверглись более 20 крупных распределительных и сортировочных центров компании.

Тамбовская область. В городе Котовске зафиксирован один из самых тяжелых ударов (семь погибших, 24 пострадавших).

Московская область. Атакован распределительный центр в Электростали, зафиксировано большое число раненых.

Ленинградская область и Санкт-Петербург. Под ударом оказались склады в Шушарах, Уткиной Заводи и Новосаратовке.

Крым. Поврежден сортировочный центр в Симферополе.

Краснодарский край. Беспилотники атаковали логистический центр в Краснодаре.

Ставропольский край. Удару подвергся крупный склад в Невинномысске.

Тверская область. Атакован логистический объект компании.

Республика Татарстан. Зафиксирован прилет в районе склада в Зеленодольске.

Самарская область. Полностью уничтожен и сгорел дотла склад площадью 160 тыс. кв. метров в Новосемейкине.

Владимирская область. Дроны нанесли удар по логистическому комплексу в Собинском округе (близ деревни Хрястово).

Свердловская область. Логистический центр компании загорелся в Екатеринбурге после падения трех БПЛА.

Тульская область. Зафиксирована атака на местный склад маркетплейса.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что правительство может предоставить отсрочки и рассрочки по налогам для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейса.