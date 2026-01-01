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Wildberries опровергла информацию о массовом закрытии ПВЗ в российских регионах

Маркетплейс не фиксирует всплеска закрытий пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по итогам июля, сообщили в понедельник, 10 августа 2026 года, в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB). Там отметили, что число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти в два раза.

Wildberries

©Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В RWB заявили, что компания оперативно перестраивает маршруты и направляет товары через другие доступные логистические объекты, чтобы в ближайшее время восстановить привычный объем доставок на ПВЗ.

"Благодаря комплексу принятых мер в большинстве регионов объем заказов уже превышает прежние показатели", – цитирует сообщение пресс-службы RWB ТАСС.

Также пресс-служба назвала не соответствующими действительности данные о якобы продаже "сгоревших товаров" со складов Wildberries на AliExpress. В RWB указали, что товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах.

В каких российских регионах ВСУ атаковали склады Wildberries?

Начиная с середины июля 2026 года Вооруженные силы Украины атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries с помощью беспилотников. Ударам БПЛА подверглись более 20 крупных распределительных и сортировочных центров компании.

  • Тамбовская область. В городе Котовске зафиксирован один из самых тяжелых ударов (семь погибших, 24 пострадавших).
  • Московская область. Атакован распределительный центр в Электростали, зафиксировано большое число раненых.
  • Ленинградская область и Санкт-Петербург. Под ударом оказались склады в Шушарах, Уткиной Заводи и Новосаратовке.
  • Крым. Поврежден сортировочный центр в Симферополе.
  • Краснодарский край. Беспилотники атаковали логистический центр в Краснодаре.
  • Ставропольский край. Удару подвергся крупный склад в Невинномысске.
  • Тверская область. Атакован логистический объект компании.
  • Республика Татарстан. Зафиксирован прилет в районе склада в Зеленодольске.
  • Самарская область. Полностью уничтожен и сгорел дотла склад площадью 160 тыс. кв. метров в Новосемейкине.
  • Владимирская область. Дроны нанесли удар по логистическому комплексу в Собинском округе (близ деревни Хрястово).
  • Свердловская область. Логистический центр компании загорелся в Екатеринбурге после падения трех БПЛА.
  • Тульская область. Зафиксирована атака на местный склад маркетплейса.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что правительство может предоставить отсрочки и рассрочки по налогам для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейса.

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Метки: AliExpress товары
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