Замглавы Росмолодежи Аширов задержан по делу о мошенничестве

В картотеке не раскрывают имя и отчество фигуранта, однако к настоящему моменту известно, что это Денис Аширов – заместитель главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

По информации источника "Интерфакса", Аширову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря.

В агентстве дали комментарий ТАСС: "Росмолодежь оказывает содействие правоохранительным органам. В рамках законодательства предоставляем всю необходимую информацию".

Аширов занимает должность заместителя руководителя Росмолодежи с июля 2022 года.

Госконтракты для "Синергии"

По данным "Коммерсанта", дело Аширова связано с госконтрактами, заключенными Росмолодежью с университетом "Синергия". Эти контракты предполагали создание онлайн-программ по повышению квалификации для работающих с молодежью специалистов.

В "Синергии" действительно прошли масштабные обыски, изъятие документации.

Университет выступил с официальным заявлением: "Синергия" работает в штатном режиме и оказывает следствию всестороннее содействие.

Как утверждают в университете, следственные действия проходят в рамках расследования обстоятельств исполнения двух госконтрактов, заключенных с Росмолодежью в 2023 и 2024 годах. Их стоимость – 40,5 млн рублей.

"Оба контракта были получены по результатам конкурентных процедур и исполнены в полном объеме. Все работы выполнены в установленные сроки, прошли экспертизу заказчика и были официально приняты. Созданные образовательные программы реально работали: более 50 тысяч человек завершили обучение, свыше 36 тысяч получили удостоверения о повышении квалификации", – подчеркивают в "Синергии".

В университете заявили, что не допускали нарушений законодательства и уверены в том, что расследование это подтвердит.

Проректору по региональному развитию "Синергии" Михаилу Ерофееву по делу о хищении почти 20 млн рублей при выполнении госконтракта 13 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину он не признал.