Желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра объявлен в Москве и Подмосковье

Предупреждение по дождю действует в Москве до 3:00 мск 14 ноября, по Подмосковью – до 4:00 мск 14 ноября, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Желтый уровень погодной опасности также введен из-за ветра.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что сильный ливень обрушится на Москву ближайшей ночью: может выпасть более половины ноябрьской нормы осадков.

В пятницу, 13 ноября 2026 года, синоптическую ситуацию в Центральной России определил теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном "Роми" с центром над Балтийским морем. Он принес в Москву дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет.

По словам синоптика, через берега Москвы-реки пройдет глубокая ложбина циклона и связанный с ней атмосферный фронт окклюзии – "тот самый барический «шов», где теплый воздух схлестывается с холодным".

Что означает "желтый" уровень погодной опасности

Синоптики выделяют пять уровней опасности погодных явлений. Шкала кодов состоит из четырех цветов, обозначающих разные уровни рисков – от зеленого (погода безопасна) до красного (погода очень опасна, имеется высокая вероятность крупных разрушений и катастроф). Пятый, белый цвет указывает на то, что данные отсутствуют.

"Желтый" уровень в цветовой шкале предупреждений указывает на потенциальную опасность метеоусловий. Погодные условия могут создавать угрозу для некоторых видов социально-экономической деятельности. Возможны осадки, грозы, молнии, усиление порывов ветра, высокие или низкие температуры и так далее.