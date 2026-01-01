"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы и усиления ветра

"Предстоящей ночью в отдельных районах столицы и области ожидается гроза с дождем, «желтый» погодный уровень", – сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск 18 августа до 6:00 19 августа.

Отдельно аналогичный уровень погодной опасности введен в Коломенском городском округе Подмосковья до 0:00 четверга, 20 августа, из-за высокой пожарной опасности, достигающей четвертого класса.

На сайте Гидрометцентра РФ указывается, что днем 19 августа в столице и области также ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 м/c. Предупреждение действует с 9:00 до 18:00.

Что означает "желтый" уровень погодной опасности

Синоптики выделяют пять уровней опасности погодных явлений. Шкала кодов состоит из четырех цветов, обозначающих разные уровни рисков – от зеленого (погода безопасна) до красного (погода очень опасна, имеется высокая вероятность крупных разрушений и катастроф). Пятый, белый цвет указывает на то, что данные отсутствуют.

"Желтый" уровень в цветовой шкале предупреждений указывает на потенциальную опасность метеоусловий. Погодные условия могут создавать угрозу для некоторых видов социально-экономической деятельности. Возможны осадки, грозы, молнии, усиление порывов ветра, высокие или низкие температуры и так далее.

По прогнозу синоптиков, в конце текущей недели в Московском регионе похолодает. Ежедневные дожди прогнозируются в Москве на следующей неделе с 25 по 28 августа. В последние дни августа по ночам ожидается +10...+15°C. Днем воздух будет прогреваться только до +14...+19°C.