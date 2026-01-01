Иск АО "Горно-добывающая компания «Берелех»" поступил в арбитражный суд региона, сообщила пресс-служба инстанции во вторник, 24 ноября 2026 года. Из документа следует, что в сентябре представители "Берелеха" приняли груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов для транспортировки в другие регионы. Позднее управление спецсвязи уведомило компанию об утрате части груза. По оценке "Берелеха", стоимость утраченных металлов превышает 591 млн руб.

Руководство золотодобывающего предприятия направило управлению претензию о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке требования не были удовлетворены. Истец также требует взыскать с управления провозную плату на 215 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 млн руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря.

АО "Горно-добывающая компания «Берелех»" зарегистрировано в городе Сусумане. Основные площадки расположены в Сусуманском и Ягоднинском округах Магаданской области. С 2017 года "Берелех" также разрабатывает месторождения в Республике Саха (Якутия). В 2025 году компания занимала 16-е место среди 889 предприятий отрасли "Добыча полезных ископаемых". Входит в число крупнейших компаний Магаданской области с выручкой 23 млрд руб.

ФГУП "Спецсвязь" обеспечивает специальную почтовую связь: перевозит отправления, для которых критически важны секретность, особая охрана и строгий учет. Оно оказывает услуги доставки таких ценных и опасных грузов, как оружие, ювелирные изделия, предметы искусства. Предприятие работает в структуре Минцифры России.