По его данным, игрок сборной Англии добился улучшенных условий. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2028 года и включало опцию продления на один сезон.

По информации британских СМИ, по новому договору зарплата 27-летнего хавбека вырастет до £350 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом клуба наравне с вингером Букайо Сака.

В текущем сезоне Райс провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол, отдал пять результативных передач и суммарно отыграл 1232 мин., это один из лучших показателей в команде. Больше среди полевых игроков провел только защитник Габриэл Магальяйнс (1395 мин.).

Ближайшую встречу лондонцы сыграют в субботу, 21 ноября, на выезде против "Ньюкасл Юнайтед" в рамках чемпионата Англии.

Деклан Райс перешел в "Арсенал" из лондонского "Вест Хэма" летом 2023 года за рекордные для клуба £105 млн. С тех пор полузащитник провел за "канониров" более 150 матчей во всех турнирах и закрепился в статусе одного из ключевых игроков основного состава.

На международном уровне хавбек сыграл более 70 встреч за сборную Англии, дважды дойдя с ней до финалов чемпионатов Европы (в 2021 и 2024 годах).