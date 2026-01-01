За эти эпизоды суд назначил Стерлингу год лишения свободы условно, 100 часов обязательных работ и запрет на вождение на два года. Об этом в среду, 25 ноября 2026 года, сообщает Sky Sports.

Испытательный срок установлен на 18 месяцев.

Суд признал его виновным в опасном вождении, хранении и употреблении закиси азота, а также в отказе от медицинского освидетельствования.

Подробности весенней аварии и судебного разбирательства

Инцидент произошел в апреле 2026 года на шоссе M4 в графстве Беркшир. По данным полиции, 31-летний футболист не справился с управлением своим спорткаром Lamborghini Urus и на высокой скорости врезался в металлическое ограждение.

Прибывшие на место патрульные обнаружили в салоне автомобиля несколько использованных и полных баллонов с закисью азота ("веселящим газом"), хранение и употребление которого в рекреационных целях в Великобритании приравнено к обороту наркотических веществ класса C.

Стерлинг отказался пройти тест на алкотестере и сдать анализы, а позднее на предварительных слушаниях полностью признал вину по всем пунктам обвинения.

Карьера Рахима Стерлинга и текущий статус

Рахим Стерлинг является четырехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", а также выступал за "Ливерпуль", "Челси" и лондонский "Арсенал".

За национальную сборную Англии он провел 82 матча, забил 20 мячей и стал серебряным призером чемпионата Европы – 2020.

После расторжения контракта с "Челси" в январе 2026 года вингер перешел в нидерландский "Фейеноорд", однако покинул роттердамский клуб минувшим летом по истечении соглашения и с тех пор находится без команды.

Прошлые проблемы Стерлинга с законом и правилами дорожного движения

Нынешний приговор стал для Стерлинга не первым нарушением на дороге. Еще в 2013 году, выступая за "Ливерпуль", футболист привлекался к суду за превышение скорости и вождение без страховки, отделавшись тогда штрафом и штрафными баллами в водительское удостоверение.

Кроме того, в 2017 году в преддверии матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" Стерлинг подвергся расистскому нападению возле тренировочной базы "Манчестер Сити" – тогда виновного в атаке болельщика приговорили к 16 неделям реального тюремного заключения.