"Быть частью совета директоров «Реала» – это большая ответственность. Любовь к этому клубу передается от родителей к детям и объединяет людей. Для меня это возможность смотреть матчи вместе с семьей и друзьями. Это большая честь", – заявил Надаль.

Внеочередное собрание прошло в баскетбольном павильоне клубной базы "Сьюдад Реал Мадрид", где Надаля встретили овацией стоя. Из 1713 проголосовавших делегатов (сосьос) его кандидатуру поддержали 1704 человека, против выступили четверо, еще пятеро воздержались.

Сам Надаль является почетным членом "Реала" с 2011 года (членский билет № 67.778), а его кандидатуру в начале ноября выдвинул действующий президент клуба Флорентино Перес, назвавший теннисиста "одним из наших".

В Испании назначение Надаля рассматривают как первый шаг к его возможному выдвижению на пост президента "Реала" после ухода 79-летнего Флорентино Переса. Сам теннисист, завершивший профессиональную карьеру в ноябре 2024 года, еще в 2023-м признавался в интервью, что хотел бы возглавить мадридский клуб.

При этом по действующему уставу "Реала" претендовать на кресло президента может только гражданин Испании с непрерывным стажем члена клуба не менее 20 лет, имеющий личные банковские гарантии на сумму 15% годового бюджета команды.

Помимо утверждения Надаля, на ассамблее рассматривались финансовые показатели мадридского клуба, который в прошлом сезоне первым в истории мирового футбола преодолел планку годовой выручки в €1,2 млрд (и ожидает роста доходов в сезоне 2026/27).

Назначение 22-кратного чемпиона турниров Большого шлема призвано укрепить глобальный бренд "Реала" и позиции руководства на фоне обсуждений возможной реформы структуры собственности клуба.

Надалю 40 лет, он давний болельщик "Реала". Его дядя Анхель Надаль играл за сборную Испании и "Барселону".

За карьеру Рафаэль Надаль провел 209 недель в статусе первой ракетки мира, выиграл 92 турнира под эгидой ATP, дважды становился олимпийским чемпионом (2008 – в одиночном разряде, 2016 – в парном с Марком Лопесом) и пять раз побеждал в Кубке Дэвиса (2004, 2008, 2009, 2011, 2019).

Спортсмен награжден испанским королевским орденом "За спортивные заслуги", является лауреатом премии Laureus ("Новичок года" – 2006; "Спортсмен года" – 2011 и 2021) и признавался Игроком года ATP в 2008, 2010, 2013, 2017 и 2019 годах.