IBU не будет допускать российских биатлонистов к соревнованиям

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Почему IBU не допускает россиян

"В сентябре мы провели конгресс IBU, и по этому вопросу даже голосования не было. Биатлонная семья по-прежнему едина в поддержке обоих решений об отстранении. Наш регламент не допускает нейтральных спортсменов", – сказал Винклер.

По его словам, на данный момент нет оснований для пересмотра решений.

Что решил конгресс IBU в сентябре

18 сентября 2026 года стало известно, что IBU на конгрессе организации не стал рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Предложений внести его в повестку в последний момент не последовало.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с 2022 года.

Международный союз биатлонистов считает, что условия, ставшие основанием для отстранения россиян, до сих пор не устранены.

Позиция МОК и иск Союза биатлонистов России

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Прежние рекомендации МОК признал неактуальными.

В декабре 2025 года Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить отстранение российских биатлонистов. CAS не стал раскрывать подробности апелляции, вердикт по делу еще не объявлен.

Пока IBU ссылается на регламент и решение конгресса, а СБР ждет решения CAS. Насколько изменится ситуация, станет ясно после вердикта арбитража.