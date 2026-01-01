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Капитан "Зенита" Дуглас Сантос стал приоритетной трансферной целью "Фламенго" на 2027 год

Бразильский "Фламенго" рассматривает защитника и капитана петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса в качестве приоритетной трансферной цели на летнее окно 2027 года. По сведениям ESPN, клуб из Рио-де-Жанейро уже ведет переговоры с агентами 32-летнего футболиста о предварительном контракте, который должен вступить в силу в июне следующего года.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос стал приоритетной целью «Фламенго» на 2027 год — ESPN

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Действующее соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до конца сезона-2026/2027, при этом в договоре прописана опция автоматического продления еще на один год. Сам Сантос ожидает предложения от петербургского клуба и намерен самостоятельно решить, оставаться в России или вернуться на родину.

Накануне защитник публично подтвердил контакты с бразильским грандом.

"«Фламенго» всегда поддерживал контакты, общался с моим агентом, интересовался ситуацией и задавал вопросы. Моя семья, родственники – все болеют за «Фламенго». Для меня это мотивация работать еще усерднее, чтобы быть готовым к любому вызову", – приводило слова футболиста издание Globo Esporte.

По данным бразильских журналистов, во "Фламенго" видят в Сантосе замену экс-защитнику "Спартака" Айртону Лукасу и делают ставку на подписание свободного агента ради экономии трансферного бюджета после запрета букмекеров в стране. При этом интерес к игроку не зависит от возможных перестановок в тренерском штабе и руководстве клуба из Рио-де-Жанейро.

В текущем сезоне Дуглас Сантос провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €7,5 млн.

За сине-бело-голубых бразилец выступает с июля 2019 года, куда перешел из немецкого "Гамбурга". В составе петербургской команды он пять раз становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, дважды выигрывал Кубок России, а также получил российское гражданство, продолжив при этом регулярно вызываться в сборную Бразилии.

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Метки: ФК Зенит футбол
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