Гости решили исход встречи уже в первом периоде, забросив три безответные шайбы. Счет на седьмой минуте открыл Андрей Козлов с передач Валерия Орехова и Дмитрия Силантьева.

На 15-й минуте преимущество удвоил Даниил Вовченко (ассистенты – Сергей Толчинский и Егор Яковлев), а спустя минуту с небольшим сам Толчинский реализовал большинство после пасов Вовченко и Нэйтана Тодда.

Во второй двадцатиминутке защитник хозяев Николай Макаров отыграл один гол в большинстве на 25-й минуте (с передач Дмитрия Кугрышева и Никиты Сетдикова), но уже через девять секунд Вовченко оформил дубль.

Затем у магнитогорцев отличились Михаил Федоров (29-я минута, пас – Владислав Фирстов) и оформивший дубль Козлов (33-я, с передачи Владимира Ткачева).

В третьем периоде на 49-й минуте седьмую шайбу гостей забросил Никита Коротков (ассистент – Егор Коробкин), а окончательный счет за семь секунд до финальной сирены установил нападающий тольяттинцев Андрей Алтыбармакян с передач Никиты Михайлова и Павла Кудрявцева.

Ворота "Лады" защищали Никита Подскребалин и Андрей Мишуров, у "Металлурга" сыграл Александр Смолин.

Благодаря этой победе "Металлург" набрал 41 очко после 28 матчей, прервал серию из двух поражений (ранее уральцы уступили "Авангарду" в овертайме и "Барысу") и уверенно лидирует в Восточной конференции. Кроме того, магнитогорский клуб первым в текущем сезоне КХЛ достиг отметки в 100 заброшенных шайб.

"Лада" потерпела второе поражение подряд и с 17-ю очками после 28 игр замыкает таблицу Западной конференции на 11-м месте.

В следующем туре "Металлург" 19 ноября на домашнем льду примет челябинский "Трактор", а тольяттинцы 22 ноября на выезде сыграют с "Шанхай Дрэгонс".

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 20 марта 2027 года, плей-офф намечен на период с 23 марта по 23 мая 2027 года. Как и в прошлые сезоны, каждая команда проведет по 68 матчей.