"Милан" нанес "Интеру" первое поражение в чемпионате Италии по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (четвертая минута), Адриен Рабьо (10-я) и Диегу Морейра (43-я). У проигравших отличился Алессандро Бастони (22-я).

"Интер" остается во главе турнирной таблицы с 25 очками. "Милан" занимает четвертое место, набрав 21 очко. В следующем туре "Интер" 8 ноября примет "Комо", "Милан" в этот же день сыграет в гостях против "Дженоа".

"Милан" и "Интер" ведут собственное дерби, которое получило название "миланского". Счет ведется с первой встречи двух команд, которая состоялась в 1910 году. В общем счете игр лидирует "Интер".

Тем не менее "Милан" на протяжении последних восьми официальных матчей выдерживает натиск земляков. За этот период команда одержала над соперником шесть побед, еще две игры завершились вничью. В последний раз "Интер" сумел переиграть соперника 22 апреля 2024 года в гостевой встрече чемпионата Италии (2:1).