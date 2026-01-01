19 августа 2026
USD 85.16 +0.15 EUR 98.73 +0.4
Новости Спорт
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Мирра Андреева вылетела с турнира в Цинциннати

Мирра Андреева вылетела с турнира в Цинциннати

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США). Она проиграла украинке Марте Костюк со счетом 6:4, 0:6, 2:6.

Российская теннисистка Мирра Андреева

Российская теннисистка Мирра Андреева

©Janet McIntyre/Shutterstock/Fotodom

В первом матче турнира Андреева разгромила другую украинку – Александру Олейникову.

Андреевой 19 лет, она занимает 6-е место в рейтинге WTA. На ее счету 6 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году россиянка в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр.

Костюк 24 года, она располагается на 11-й позиции в мировом рейтинге. Украинка выиграла 3 титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, которые прошли в 2026 году.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: теннис
Рекомендательный сервис