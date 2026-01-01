Мирра Андреева вылетела с турнира в Цинциннати

В первом матче турнира Андреева разгромила другую украинку – Александру Олейникову.

Андреевой 19 лет, она занимает 6-е место в рейтинге WTA. На ее счету 6 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году россиянка в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр.

Костюк 24 года, она располагается на 11-й позиции в мировом рейтинге. Украинка выиграла 3 титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, которые прошли в 2026 году.