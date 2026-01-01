Игру, приуроченную к памяти Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпиаде 1956 года, посетили 31.701 зритель.

Российские футболисты вышли на поле в специальной ретро-форме без фамилий, а вратарь Матвей Сафонов появился перед началом встречи в черном свитере и кепке в стиле Льва Яшина.

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе хозяев, но завершился без голов.

Счет на 59-й минуте открыл Алексей Миранчук, который провел встречу с капитанской повязкой: после передачи защитника Ильи Вахании полузащитник сместился в штрафной под правую ногу и точно пробил в нижний угол.

На 73-й минуте арбитры отменили гол вышедшего на замену Лечи Садулаева из-за офсайда, однако спустя две минуты Миранчук оформил дубль, перебросив вратаря гостей после перехвата и паса Матвея Кисляка.

Эти мячи стали для Миранчука 14-м и 15-м в составе национальной команды, а венесуэльцы за весь матч ни разу не пробили в створ ворот Сафонова.

Победа продлила беспроигрышную серию россиян до семи матчей (шесть побед и одна ничья). В последний раз команда Валерия Карпина уступала 28 мая в товарищеской игре с Египтом – 0:1.

Встреча с Венесуэлой стала заключительной для сборной России в 2026 году. Ранее в рамках ноябрьского сбора россияне в Ташкенте одержали волевую победу над Узбекистаном (3:2).

Результат будет учтен в обновленном рейтинге FIFA: Россия занимает 35-е место, Венесуэла – 50-е.

Российские футболисты отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.