Сборная Россия вырвала победу в Ташкенте, отыгравшись с 0:2

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте после подачи углового и неудачной срезки Виктора Мелёхина. Сразу после перерыва Бехруз Каримов сделал 2:0, но российская команда переломила ход встречи и забила трижды, доведя матч до победы 3:2.

На 70-й минуте отличился Николай Комличенко, на 75-й он сделал дубль, а на 79-й победный мяч забил Алексей Миранчук.

Забитый сегодня гол Миранчука – 13-й за национальную команду. Тем самым он вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, столько же забил Роман Широков (лидер – Артём Дзюба с 31 мячом).

Российская сборная прибыла в Ташкент 10 ноября после двухдневной подготовки на базе в Новогорске. Накануне матча команда провела предыгровую тренировку на "Пахтакоре".

Предыдущий товарищеский матч российская сборная сыграла 6 октября – матч с Нигерией завершился ничьей 3:3.

Заключительную игру года сборная России проведет 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы. Начало – в 19:00 по московскому времени. На матч команда выйдет в специальной ретро-форме, посвященной 100-летию Никиты Симоняна и истории отечественного футбола.