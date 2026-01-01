13 ноября 2026
USD 82.66 +0.11 EUR 92.7 +0.3
Новости Спорт
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Сборная Россия вырвала победу в Ташкенте, отыгравшись с 0:2

Сборная Россия вырвала победу в Ташкенте, отыгравшись с 0:2

Сборная России одержала волевую победу над Узбекистаном со счетом 3:2 в первом из двух матчей заключительного сбора 2026 года. Игра прошла в Ташкенте на стадионе "Пахтакор", сообщают в РФС 12 ноября 2026 года, в четверг.

Сборная России обыграла Узбекистан

(Иллюстрация)

©Tungphoto/Shutterstock/Fotodom

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте после подачи углового и неудачной срезки Виктора Мелёхина. Сразу после перерыва Бехруз Каримов сделал 2:0, но российская команда переломила ход встречи и забила трижды, доведя матч до победы 3:2.

На 70-й минуте отличился Николай Комличенко, на 75-й он сделал дубль, а на 79-й победный мяч забил Алексей Миранчук.

Забитый сегодня гол Миранчука – 13-й за национальную команду. Тем самым он вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, столько же забил Роман Широков (лидер – Артём Дзюба с 31 мячом).

Российская сборная прибыла в Ташкент 10 ноября после двухдневной подготовки на базе в Новогорске. Накануне матча команда провела предыгровую тренировку на "Пахтакоре".

Предыдущий товарищеский матч российская сборная сыграла 6 октября – матч с Нигерией завершился ничьей 3:3.

Заключительную игру года сборная России проведет 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы. Начало – в 19:00 по московскому времени. На матч команда выйдет в специальной ретро-форме, посвященной 100-летию Никиты Симоняна и истории отечественного футбола.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: сборная России по футболу футбол
Рекомендательный сервис