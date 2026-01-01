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"Северсталь" обыграла "Трактор" по буллитам в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

В пятницу, 13 ноября 2026 года, в Череповце "Северсталь" одолела челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027. Встреча на стадионе "Ледовый дворец" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев после серии буллитов.

«Северсталь» отыгралась с 0:3 и победила «Трактор» по буллитам

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT-4o-free / «Профиль»

Гости повели 3:0 в первом периоде: на восьмой минуте отличился Андрей Светлаков, на 13-й – Борис Катчук, на 19-й – Максим Джиошвили.

"Северсталь" вернулась в игру во втором и третьем периодах. На 25-й минуте Егор Степанов сократил отставание, на 29-й – Кирилл Танков сделал счет 2:3, а на 45-й защитник Томас Грегуар сравнял – 3:3. Овертайм победителя не выявил.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Победный бросок исполнил нападающий "Северстали" Егор Степанов. Он же стал главным героем встречи, набрав 2 (1+1) очка по системе "гол+пас" и ассистировав Грегуару при третьем взятии ворот.

Две результативные передачи в этой игре записал на свой счет защитник череповчан Владимир Грудинин. Ворота хозяев защищал Александр Самойлов, у гостей играл Хенрик Хаукеланн, а по броскам в створ преимущество осталось за "Северсталью" – 35:27.

Для подопечных Андрея Козырева эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате. Набрав 32 очка, череповецкий клуб закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Челябинский "Трактор", несмотря на упущенное преимущество в три шайбы, продлил серию с набранными очками до шести матчей подряд и с 27-ю баллами занимает восьмую строчку на "Востоке".

Следующий матч регулярного чемпионата "Северсталь" проведет снова на домашнем льду – 18 ноября череповчане примут "Сочи".

"Трактор" продолжит выездную серию 15 ноября в Санкт-Петербурге, где сыграет против местного СКА.

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Метки: КХЛ хоккей
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