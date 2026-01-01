Финальный матч турнира прошел 18 января 2026 года в Рабате. На 90+9-й минуте встречи конголезский арбитр Жан-Жак Нгамбо Ндала назначил пенальти в пользу хозяев турнира, сборной Марокко, за фол на Браиме Диасе. В знак протеста футболисты сборной Сенегала по требованию тренерского штаба покинули поле.

Пауза растянулась более чем на 15 минут и сопровождалась беспорядками на трибунах. Позже капитан сенегальцев Садио Мане убедил партнеров вернуться на поле, и рефери принял решение возобновить встречу. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Вингер сборной Марокко Браим Диас не реализовал 11-метровый на 90+23-й минуте, пробив "паненкой" прямо в руки вратарю Эдуару Менди. Единственный мяч в дополнительное время на 94-й минуте забил хавбек Сенегала Пап Гейе.

Изначально дисциплинарный комитет Африканской конфедерации футбола оштрафовал обе федерации и дисквалифицировал ряд игроков и тренеров, но оставил результат матча в силе.

Однако спустя два месяца после финала, в марте, апелляционный комитет организации удовлетворил протест Королевской марокканской футбольной федерации, сославшись на статьи регламента о самовольном уходе команды с поля, и передал трофей Марокко.

Слушания по апелляции сенегальской стороны в Лозанне прошли в закрытом режиме 8 октября. Коллегия арбитров под председательством профессора Ульриха Хааса постановила, что решение апелляционной инстанции конфедерации было вынесено с процедурными нарушениями, а главный судья матча действовал в рамках правил игры ФИФА, обладая исключительным правом возобновить встречу после возвращения обеих команд на газон.

Таким образом, вердикт дисциплинарного комитета восстановлен, а сборная Сенегала официально сохранила за собой второй в истории титул чемпиона Африки.