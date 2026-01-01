В "Барселоне" ответили на отказ "Атлетико" продавать Хулиана Альвареса

Ранее Хиль Марин категорически исключил возможность продажи нападающего Хулиана Альвареса в "Барселону" и обвинил каталонцев в закулисных играх и давлении на футболиста.
По словам Юсте, подобные обвинения со стороны руководства "матрасников" переходят "красную линию". Представитель "Барселоны" подчеркнул, что клуб всегда действует этично, уважает соперников, а интерес со стороны топ-игроков является нормальной практикой, поэтому сине-гранатовые абсолютно спокойны.
Параллельно с управленческим конфликтом обостряется ситуация вокруг самого футболиста. Хулиан Альварес уже несколько дней полностью игнорирует и пропускает тренировочные занятия мадридского "Атлетико".
Официальной причиной отсутствия 26-летнего аргентинца клуб называет плохое самочувствие и недомогание, однако в испанских спортивных СМИ появилась информация, что форварду предоставлено медицинское заключение с диагнозом "депрессия" на фоне сорвавшихся переговоров.
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне подтвердил, что нападающий пропустит ближайший выездной матч Ла Лиги.
Трансферная сага вокруг Хулиана Альвареса
- Лето 2024. Альварес перешел в "Атлетико" из "Манчестер Сити" за €75 млн плюс бонусы, подписав долгосрочный контракт до 2030 года.
- Лето 2026. После завершения чемпионата мира аргентинец открыто объявил о желании сменить команду и сообщил руководству, что хочет продолжить карьеру исключительно в "Барселоне", с которой уже успел согласовать личные условия.
- Конфликт. Болельщики мадридцев жестко освистали игрока во втором туре Ла Лиги против "Вильярреала", после чего тот сразу ушел в подтрибунное помещение. "Атлетико" согласен отпустить Альвареса за €130–150 млн в любой другой чемпионат, но совет директоров единогласно заблокировал любые переговоры с прямым конкурентом в лице "Барселоны".