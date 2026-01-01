В "Барселоне" ответили на отказ "Атлетико" продавать Хулиана Альвареса

Ранее Хиль Марин категорически исключил возможность продажи нападающего Хулиана Альвареса в "Барселону" и обвинил каталонцев в закулисных играх и давлении на футболиста.

По словам Юсте, подобные обвинения со стороны руководства "матрасников" переходят "красную линию". Представитель "Барселоны" подчеркнул, что клуб всегда действует этично, уважает соперников, а интерес со стороны топ-игроков является нормальной практикой, поэтому сине-гранатовые абсолютно спокойны.

Параллельно с управленческим конфликтом обостряется ситуация вокруг самого футболиста. Хулиан Альварес уже несколько дней полностью игнорирует и пропускает тренировочные занятия мадридского "Атлетико".

Официальной причиной отсутствия 26-летнего аргентинца клуб называет плохое самочувствие и недомогание, однако в испанских спортивных СМИ появилась информация, что форварду предоставлено медицинское заключение с диагнозом "депрессия" на фоне сорвавшихся переговоров.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне подтвердил, что нападающий пропустит ближайший выездной матч Ла Лиги.

Трансферная сага вокруг Хулиана Альвареса