Единственный и победный мяч на 37-й минуте забил бразильский полузащитник "Зенита" Вендел.

Петербургский клуб выиграл все шесть матчей (один из них – в серии пенальти) и завершил групповой этап с 17-ю очками из 18 возможных.

"Крылья Советов" с девятью очками пока занимают второе место в таблице группы C, опережая калининградскую "Балтику" (шесть баллов) и махачкалинское "Динамо" (одно очко).

Свой очный матч в Махачкале калининградцы и динамовцы проведут 25 ноября. Если "Балтика" победит в основное время, она опередит самарцев по личным встречам и выйдет в плей-офф "пути РПЛ".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". В "пути РПЛ" по две лучшие команды из каждого квартета напрямую выходят в четвертьфинал верхней сетки, а клубы, занявшие третьи места, отправляются в "путь регионов". Действующим обладателем трофея является московский "Спартак".

Турнирные перспективы и ближайшие матчи команд

Благодаря первому месту в группе C "Зенит" обеспечил себе преимущество своего поля в ответном четвертьфинальном матче плей-офф "пути РПЛ" – на этой стадии петербуржцы встретятся со второй командой из квартета D.

Кроме того, осечка в четвертьфинале верхней сетки не означает для сине-бело-голубых вылет из турнира: регламент позволяет проигравшему клубу продолжить борьбу за трофей через нижнюю сетку "пути регионов".

Для самарских "Крыльев Советов" поражение в Санкт-Петербурге поставило под угрозу прямой выход в четвертьфинал "пути РПЛ".

Если "Балтика" 25 ноября не сумеет увезти три очка из Махачкалы, команда из Самары сохранит вторую строчку, но при победе калининградцев в основное время "Крылья" опустятся на третье место и продолжат сезон в плей-офф "пути регионов", где у команд нет права на поражение.

В 16-м туре российской Премьер-лиги "Зенит" 28 ноября сыграет в Москве против ЦСКА, а "Крылья Советов" 29 ноября примут на своем поле столичное "Динамо".