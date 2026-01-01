Деньги без счета: зачем "Медскан" решил набрать новых долгов на 10,5 млрд рублей

В 2026 году российский рынок корпоративных облигаций столкнулся с замедлением притока капитала: банки, традиционно выступающие одними из ключевых покупателей долговых бумаг, снизили вложения. За первые восемь месяцев совокупный прирост составил 255 млрд руб. против 1,78 трлн руб. за тот же период 2025-го. В августе банки инвестировали в корпоративные облигации всего 45 млрд руб., что почти в шесть раз меньше, чем в августе прошлого года.

Сокращение банковского спроса усиливает конкуренцию за капитал. Если компании с устойчивым денежным потоком сохраняют доступ к финансированию, то эмитентам с высокой долговой нагрузкой приходится привлекать средства под более высокие ставки, что еще больше увеличивает расходы на обслуживание долгов и осложняет погашение текущих обязательств.

С начала 2026 года не менее 30 российских компаний допустили просрочки по выплатам, а объем просроченных платежей достиг 45 млрд руб. Аналитики не исключают, что очередным претендентом на дефолт по облигациям может стать сеть клиник «Медскан». Вся операционная прибыль компании уходит на обслуживание уже существующего долга. Согласно финансовой отчетности за первое полугодие 2026 года, чистый долг компании вырос до 21,51 млрд руб., а чистый убыток составил 780 млн руб. Новые заимствования в размере 10,5 млрд руб. увеличат задолженность на 50%. Даже с учетом частичного рефинансирования расходы на выплату процентов возрастут.

В настоящее время значительную часть долговой нагрузки «Медскана» формируют классические банковские займы. Так, в начале года «Т-Банк» выделил сети клиник кредит в размере 3,7 млрд руб. под залог одной из флагманских дочерних компаний «Гросолим Лимитед» (вертикаль компании, на которой формируется выручка от франшизы израильской Hadassah). Для «Медскана», по самым консервативным оценкам, учитывая ставку в 16% на момент сделки и 2,5–3% банковской маржинальности, обслуживание этого кредита (уплата процентов) может обходиться примерно в 700 млн руб. в год. Уставной капитал «Гросолим Лимитед» всего 1,8 млрд руб., что для «Т-Банка» является дополнительным риском в случае дефолта «Медскана».

Возможно, именно этими обстоятельствами продиктован выпуск краткосрочных (на шесть месяцев) ЦФА на 500 млн руб. под 17,5% на платформе «Атомайз» (принадлежит «Т-Банку»). Есть информация, что сеть клиник рассчитывает привлечь неквалифицированных инвесторов. В связи с этим возникают вопросы: не задумана ли эмиссия цифрового долга исключительно для того, чтобы перекрыть выплаты по банковскому кредиту? Решится ли «Медскан» выйти на IPO, невзирая на неустойчивое финансовое положение?

Облигационный долг «Медскана» за первое полугодие 2026 года вырос до 6,5 млрд руб. 20 октября 2026 года сеть клиник анонсировала программу облигаций на 10 млрд руб. с максимальным сроком погашения 10 лет, но предыдущий долг погашен не был. В случае реализации новой программы совокупные долговые обязательства более чем на 2 млрд руб. превысят стоимость всех активов компании, что угрожает уже кризисом ликвидности. Все это не может не беспокоить не только розничных инвесторов, но и институциональных игроков, среди которых, по информации издания «Ведомости», есть Газпромбанк.

Еще один нюанс: ранее выпуски облигаций «Медскана» на 6,5 млрд руб. проходили со вторым уровнем листинга и, предположительно, под гарантию второго действующего акционера сети «Медскан» – Госкорпорации «Росатом». Однако выпуск ЦФА не подразумевает таких гарантий. При этом «Росатом» постепенно дистанцируется от убыточного актива: доля госкорпорации в «Медскане» весной этого года снизилась с 50% до 45,1% с перспективой дальнейшего снижения до 41%. При такой динамике логично было бы ожидать пересмотра кредитного рейтинга компании со стороны агентства «Эксперт РА» в ближайшие месяцы, снижения доходности и рыночной стоимости облигаций. При таком раскладе инвесторам остается надеяться на предполагаемые гарантии «Росатома».