Участники, которых нет в реестре

В любой компании, акционер которой состоит в браке, есть еще один потенциальный совладелец – его супруг. В ЕГРЮЛ он не значится, на собраниях не голосует, но по Семейному кодексу имеет право на половину всего нажитого в браке, включая доли в ООО и акции.

На чье имя оформлены активы и кто фактически вел дела, значения не имеет. Общим может стать даже бизнес, созданный до брака, если за счет семейных средств его стоимость существенно выросла.

Что решит суд, если мирно договориться не получается

Если супругам не удается договориться, раздел бизнеса берет на себя суд, и ни один из возможных сценариев не отвечает интересам самой компании.

Первый – разделить доли поровну. С правовой точки зрения это безупречно, с управленческой – почти всегда тупик: бывшие супруги становятся партнерами с равными голосами и несовместимыми интересами. При этом они находятся, как правило, в конфликте, и это напрямую влияет на работу компании.

Второй – сохранить компанию за тем, кто ею управлял, и присудить другому супругу компенсацию. Тогда все судебные баталии разворачиваются вокруг оценки бизнеса, проводятся многочисленные экспертизы, а немаленькую сумму компенсации нередко приходится изымать из оборота компании.

Третий – отступить от равенства долей. Так произошло с Грудиниными: в 2019 году суд присудил бывшей супруге две трети совместно нажитого имущества с учетом ее инвалидности, и она стала крупнейшим акционером «Совхоза имени Ленина» с 41,9% акций.

Когда семейный конфликт становится корпоративным

Развод собственника редко остается внутренним семейным вопросом, дело страдает всегда. Потому что начинает откладываться принятие решений, дивиденды превращаются в предмет торга, начинаются «схемы» с отчетностью и выводом активов. Ситуация выходит в информационное пространство, следовательно, банки и контрагенты начинают задавать вопросы и перестраховываться.

История Грудининых, например, разделом имущества не закончилась: акционеры взыскали с Павла Грудинина более 1 млрд рублей, а ЦИК после обращения бывшей жены исключил его из списков кандидатов в депутаты Госдумы.

Отдельного внимания заслуживает стремление «защитить» активы накануне раздела. Если выводить общее имущество без воли второго супруга, суд учтет его при разделе так, словно оно осталось на месте. Просто добавится несколько судебных дел, чтобы вернуть ему статус совместно нажитого. И надеяться, что «слабая» сторона не изыщет сил, возможностей и финансов найти активы, не стоит.

Сейчас все очень прозрачно, и спрятать что-то крайне сложно и дорого. Хрестоматийный пример – дело Ахмедовых. В 2016 году Высокий суд Лондона присудил Татьяне Ахмедовой 41,5% семейных активов, около £453 млн. Состояние было укрыто в офшорах, лихтенштейнском трасте и суперяхте. Розыск активов растянулся на годы, супруга привлекла компанию, которая финансировала розыск за гонорар успеха, но результат в итоге получила. Суд также установил, что прятать имущество помогал сын, и обязал его выплатить матери более £70 млн.

Пределы брачного договора

Без брачного договора раздел бизнеса целиком зависит от усмотрения суда. Татьяна Ким и Владислав Бакальчук прожили в браке 22 года, не заключив договор, и судьбу Wildberries суд решал исключительно по Семейному кодексу.

Однако и надежность брачного договора переоценивать не стоит. Его могут признать недействительным, если один из супругов поставлен в крайне неблагоприятное положение. Все истории, где один из супругов показал второй половине часть активов и не раскрыл всех при подписании брачного договора, также легко отыгрываются в суде. А документ, подписанный в преддверии развода, вызывает больше сомнений, чем заключенный в начале брака или при создании бизнеса.

Как защититься

Устойчивость бизнеса и капитала к семейным потрясениям обеспечивает только комплексная система решений.

Семейный уровень

Нужно заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества, учитывающие реальную структуру бизнеса, а не потребности «сильной» стороны в браке. Обязательно проконсультироваться с профильными юристами, проверить документ по всем риск-сценариям на будущую устойчивость. Любой документ (на всякий случай) надо смотреть глазами очень критично настроенного судьи, который потенциально будет рассматривать дело.

Корпоративный уровень

Устав ООО может предусматривать, что доля переходит к супругу участника только с согласия остальных. Тогда бывший супруг получает действительную стоимость доли, но в состав участников не входит. Таким образом можно защитить бизнес от лишнего риска недружественных действий изнутри. Вносить этот пункт в устав нужно заранее: изменение устава накануне раздела суд расценивает как злоупотребление.

Партнерский уровень

Развод одного из совладельцев затрагивает всех. Корпоративный договор позволяет заранее закрепить право партнеров выкупить долю и порядок расчета цены. Также обязательно нужно позаботиться о наличии брачных договоров у всех партнеров, так как пострадать от такой ситуации рискуют все.

Вопрос устойчивости

Разговор о брачном договоре в семье до сих пор проходит сложно, особенно в семьях традиционного устройства, где супруг зарабатывает деньги, а жена занимается домом и детьми. Часто это воспринимается как проявление недоверия. Однако речь идет о том, чтобы компания, создававшаяся годами, сохранила управляемость при любых обстоятельствах в жизни владельца, а семья не стала заложником рисков бизнеса.

Одного простого и универсального решения для всех нет. Но есть система мер и юридических инструментов, которые могут закрыть риски практически на 100%. Решения в состоянии спокойствия стоят копейки, а экономия эмоциональных и финансовых ресурсов на потенциальном конфликте колоссальная.

Автор – адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ