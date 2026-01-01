Удел Богородицы под ударом: украинские власти готовятся ликвидировать Почаевскую лавру

Содержание:

Как при Хрущёве

Из пяти монастырей Русской православной церкви (РПЦ), обладающих статусом лавры, то есть особо значимой обители, только Почаевская никогда не закрывалась. Хотя и здесь паломникам рассказывают о тяжелых годах безбожных гонений. Правда, хрущевских, а не сталинских, в отличие от Троице-Сергиевой, Александро-Невской, Киево-Печерской и Святогорской лавр. Дело в том, что Почаев вошел в состав СССР только в 1939-м, когда пик репрессий миновал. И только в 1950-е годы власти задумали ликвидировать святыню, медленно ее «удушая».

Черноризцев запугивали, пытались шантажировать и даже, по воспоминаниям современников, обливали из пожарных гидрантов. На территории монастыря открыли музей, где гостям, по большей части из стран соцлагеря, объясняли пагубность «опиума для народа». А в здании напротив келий устроили психбольницу, грозя отправить богомольцев туда. В итоге к 1962 году из 180 насельников остались только 23. Но, несмотря ни на что, лавру закрыть не удалось, и ее больше не трогали до самого распада СССР.

Эту историю сейчас вспоминают особенно часто, так как над монастырем нависла угроза ликвидации руками современной власти. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), входящая в состав Минкультуры, 22 июля опубликовала на своем сайте «экспертное исследование». В документе члены комиссии делают однозначный вывод: «Имеются признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, чья деятельность запрещена на территории страны». Такой на Украине признана только одна – Русская православная церковь Московского патриархата.

Чиновники выдвинули официальное требование к братии монастыря: нужно за 30 дней «устранить ошибки» в документах. В противном случае ГЭСС обращается в суд с требованием ликвидировать религиозную организацию «Почаевская Свято-Успенская лавра». Если иск удовлетворят, то всех смогут принудительно выселить.

ГЭСС неспроста затеяла юридическую проверку лавры. В августе 2024 года Верховная рада приняла закон, запрещающий ту самую «аффилированность» с РПЦ. С учетом того, что Украинской православной церкви на бумаге не существует – это конгломерат отдельных религиозных организаций, признающих главенство Киевской митрополии, – от каждого прихода, каждой обители, духовной семинарии или воскресной школы требуется порвать все связи с Русской церковью. Правда, что подразумевается под этим, закон четко не объясняет. Впрочем, размытость формулировок не помешала госслужбе в середине 2025-го начать масштабную экспертизу всех связанных с УПЦ юрлиц.

Начать решили с «головы» – Киевской митрополии. С августа 2025 года длится судебное разбирательство о ее ликвидации (заседания с осени постоянно откладываются). Если суд встанет на сторону ГЭСС, то по цепочке получится запретить епархии и отдельные приходы. Обосновывают свое требование власть имущие просто: руководство митрополии, а именно митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, не уведомило РПЦ о выходе из состава ее синода (высший административный орган), а значит, еще там числится.

Ту же логику применили и к наместнику Почаевской лавры: митрополит Владимир (Мороз) в 2010 году вошел в состав Синодальной комиссии РПЦ по делам монастырей, о его выходе оттуда никаких документов эксперты госслужбы не нашли. Следовательно, и он, и обитель аффилированы с Москвой, рассудили чиновники.

Еще один довод: лавра подчиняется Киевской митрополии, владыка Онуфрий – ее формальный руководитель, а значит, монастырь связан с нарушающей закон организацией. Поэтому от братии требуют отречься от священноначалия, от УПЦ и уйти в раскол. Что для нее категорически неприемлемо.

Самая влиятельная обитель

Аргументы чиновников УПЦ отвергает: она никак не связана с РПЦ. Еще 27 мая 2022-го на поместном соборе Украинской церкви решили переписать устав, убрав оттуда упоминания Московского патриархата. Более того, православный Киев с той поры самостоятельно варит миро (особое масло для таинств), а не получает его от патриарха Московского. По церковным меркам это равнозначно провозглашению независимости.

Митрополит Онуфрий во время торжественного богослужения, приуроченного к тысячелетней годовщине преставления святого равноапостольного князя Владимира. Киев, Владимирская горка, 27 июля 2015 г. ©Str/ZUMAPRESS.com/Global Loock Press

Украинская церковь и до 2022 года была на особом положении, обладая полной административной и финансовой независимостью от «Церкви-матери». Более того, ее предстоятель – к слову, единственный, кто имел титул «блаженнейший», – мог влиять на решения внутри самой РПЦ и даже быть избранным патриархом. Отражением особого, самостоятельного статуса церкви были и две лавры: по идее, они должны подчиняться напрямую патриарху, а не митрополиту Киевскому. Кстати, последнему так или иначе приходится считаться с почаевскими монахами – из-за неформального статуса обители в православном мире.

Верующие называют монастырь «западным оплотом». Основанная в XIII веке обитель спустя три столетия оказалась в центре религиозного противостояния между католиками и православными, пока польские власти в 1713 году не отдали ее греко-католикам. В 1830-м, уже при Российской империи, все вернули обратно, однако память о тех, с точки зрения местных православных, мрачных страницах жива до сих пор. Вдобавок из-за того, что обитель не закрывалась в советские годы, ее окружает слава одной из хранительниц «настоящей дореволюционной веры». У лавры имеется крупное издательство, чья продукция, прежде всего авторитетная брошюра «Почаевский листок», распространяется далеко за пределы страны.

От этого конфликт с властями чувствуется острее. Ежегодно в начале августа, на праздник Почаевской иконы Богоматери, в монастырь стекаются тысячи паломников из разных регионов Украины. В основном идут пешком, это один из обычаев. В последние годы устраиваемые богомольцами крестные ходы стали своеобразными акциями протеста против гонений на Церковь и нередко сопровождались стычками с полицией или радикалами.

«Несмотря на яростное давление, тысячи верующих приехали и пришли пешком в лавру на молитву. Это ответ народа на грязь, распространяемую против лавры, и запугивания. Украинцы ради этого преодолевали сотни километров, ночевали в палатках», – заявила 5 августа 2026 года прихожанка УПЦ Татьяна Царук в видеообращении к властям.

Прецедент Киево-Печерской лавры

Впрочем, такой настрой не помешал правоохранительным органам начать проверку законности крестных ходов. А поводом стало обращение директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василия Ильчишина.

«Запрещается деятельность, которая негативно влияет или может негативно повлиять на состояние сохранности объектов культурного наследия, режим их охраны и использования. В частности, это касается и проведения массовых мероприятий. Их можно проводить только по согласованию с органом, в сферу управления которого входит историко-культурный заповедник, то есть с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины. Однако никаких уведомлений о сборе паломников на территории памятника или обращений по поводу согласования мы не получали», – заявил он.

Дело в том, что у Почаевской лавры точно такой же правовой статус, как и у Киево-Печерской. Помещения монахи делят с музейщиками – службы в соборах проводятся только по особым случаям. Также религиозные организации арендуют монастырские здания у государства, например с Почаевом в 2003-м заключили договор о безвозмездном пользовании на 49 лет. И, как показал опыт Киева, этот документ может стать «дубинкой» в руках властей.

В конце декабря 2022-го Минкультуры неожиданно расторгло договор с Киево-Печерской лаврой: обитель якобы «нарушает условия пользования». Против наместника завели уголовное дело, а монахам предписали выселиться до 29 марта 2023-го. Этого не произошло, и обитель штурмовали силовики, но наткнулись на сопротивление. Сейчас там остаются порядка двух сотен монахов; семинаристов, а также административный аппарат УПЦ вместе с митрополитом Онуфрием оттуда выгнали. Участь нескольких зданий, которые все еще в ведении Церкви, до сих пор решается в суде.

Большую часть объектов министерство передало Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из структур, которые в православном мире считались раскольническими. Что интересно, самосвяты подготовились заранее и еще за месяц до смены выселения УПЦ назначили в Печерскую лавру своего архимандрита. Аналогичный ход провернули и с Почаевской: c 28 марта 2023-го ее номинально возглавляет митрополит ПЦУ Нестор (Пысик).

А спустя пять дней в Верховной раде зарегистрировали законопроект №9179, который требует расторгнуть договор пользования комплексом уже Почаевской лавры. Новелла до сих пор в стадии рассмотрения, и ее могут принять в любой момент. То есть власти действуют по отработанной другими антицерковными документами схеме: держать духовенство и верующих в подвешенном состоянии, чтобы те пошли на уступки. Правда, получится ли в данном случае, большой вопрос.

«Широко известно, насколько яростно Почаев сопротивлялся закрытию в период хрущевских гонений. Тогда братия заняла решительную позицию. Да и народ в принципе всегда тут стоял за каноническую церковь, за свой монастырь. В 1990-е годы это тоже в какой-то мере повторилось, когда были попытки со стороны раскольников и униатов (греко-католиков) захвата лавры. Местные жители вместе с монахами вставали в круговую оборону. Поскольку монастырь построен на горе, обнесен стенами, то это настоящая крепость», – объясняет «Профилю» историк Церкви Владислав Петрушко.

Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери. Почаевская лавра, 5 августа 2009 года ©Сергей Пятаков/РИА Новости

Несколько претендентов

Радикальный сценарий, когда монастырь попытаются штурмовать, не кажется чем-то нереалистичным: отношения между конфессиями на Тернопольщине всегда были очень напряженными. К тому же на эту лавру, в отличие от Киево-Печерской, претендуют еще и униаты – Украинская греко-православная католическая церковь (УГКЦ).

«Кременецкий район, где находится Почаев, по сути, был отрезан от Волыни и присоединен к Тернопольской области, преимущественно униатской и вошедшей в состав Украинской ССР только в 1939 году, – поясняет историк. – Хотя в Кременце и Почаеве много сторонников канонической УПЦ, вокруг в основном ПЦУ и униаты. Верующих могут задавить числом».

В отличие от раскольников, униаты действуют более осторожно. По крайней мере, заранее не назначают в монастырь своего человека. Тем не менее требования УГКЦ звучат все громче. «Наша позиция базируется на исторических источниках, что в Почаевской лавре молились греко-католики, – высказывался спикер униатской церкви священник Игорь Яцив. – Греко-католики были насильственно изгнаны со всей левобережной части Украины при царской России. Почаевскую лавру мы не покидали добровольно [в 1831 году]».

Дошло до того, что в 2023-м УГКЦ рассорилась с ПЦУ из-за лавры. На аргументы униатов представители частично признаваемой в православном мире церкви отвечали так: мы там были раньше, монастырь основан за несколько столетий до Брестской унии 1595 года, вследствие которой и появился на этих землях греко-католический обряд. «Не уверен, что Греко-католическая церковь долго сможет искусственно возить из Галичины паломников, если не будет поддержки на месте», – заявил митрополит Нестор (Пысик).

Последователи УПЦ в этих спорах остались за бортом – будто без них уже все решили. И, по всем признакам, светский Киев и вправду окончательно определил судьбу святыни. Вот только пока не форсирует события и хочет решить проблему, что называется, «по кускам».

Во-первых, несмотря на заверения чиновников о том, что экспертиза ГЭСС сама по себе ничего не значит и монахов не тронут, власти умалчивают важную деталь. В соответствии с тем самым законом о запрете УПЦ признание аффилированности дает государству право в течение 60 дней расторгнуть договор о пользовании недвижимостью. И прецедент уже есть: в августе 2024-го суд постановил отнять у монахов Свято-Духов скит, расположенный в двух километрах от лавры и принадлежащий ей.

Во-вторых, Минкультуры провело инспекцию объектов монастыря «на предмет сохранности» и ожидаемо выявило нарушение – точь-в-точь как в случае с Киево-Печерской лаврой. При этом братия заявила, что никаких документов о результатах проверки, как того требует законодательство, не получала: «То есть нас, монахов, как постоянных пользователей лаврского имущества до того, как его конфисковала коммунистическая власть (речь идет о национализации в 1945 году. – «Профиль»), и после (возвращения имущества в начале 1990-х), о результатах проведения мероприятий официально не проинформировали».

«Все делается исподволь. Наверное, власти сейчас понимают, что просто так лавру не сдадут, – полагает Владислав Петрушко. – Все же это не спокойные жители Киева, а гораздо более темпераментные и привыкшие к разборкам вокруг храмов жители Волыни».

Пока же духовенство и паства заняли выжидательную позицию. Неспроста официальные спикеры Украинской церкви никак не комментируют ультиматум чиновников. Но все уверены: «удел Пресвятой Богородицы на земле», как называют обитель в православном мире, выстоит.

«Лавра выдержала натиск при поляках, в XVII веке, во время Великой Отечественной войны, когда во время гитлеровской оккупации не поддалась на призывы сторонников отделения от Русской церкви, в годы хрущевских гонений и в лихие 90-е, несмотря на многочисленные попытки властей и раскольников прибрать ее к рукам. Надеюсь, выдержит и сейчас», – заключил историк.