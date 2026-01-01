В середине 1970-х молодой Ник Сталлоне (блестящий Энтони Ипполито) – как называл себя тогда актер – был максимально далек от всякой звездности. Он снимал страшнейшую комнату, на которую ему все равно то и дело не хватало средств, и промышлял разными подработками. То в эротических фильмах, то в кинотеатре, то на парковке у дорогих отелей. Порой ночевал на улице, где однажды и встретил щенка, ставшего потом его другом и компаньоном.

На самом деле Сталлоне всегда мечтал быть только актером, но на тот момент мог похвастаться только парочкой ролей в независимом кино и массой неудачных кастингов.

Как это часто случается, важную роль в истории успеха героя сыграла женщина. Первая жена актера Саша (Аннасофия Робб) стала для него тем человеком, который безоговорочно поверил в его талант и будущий успех. Кстати, именно она убедила Сталлоне в том, что ему нужно вернуть свое настоящее имя Сильвестр: оно звучит эффектно. Этим именем актер и стал подписывать свои сценарии, ведь одно он понял точно: имея такое «нишевое» (как сказали бы сегодня) лицо, он может рассчитывать только на роль в фильме, который сам для себя придумает.

Найдя выход на известных продюсеров Ирвина Уинклера (П. Дж. Бирн) и Роберта Чартоффа (Тоби Кеббелл) (среди их работ того времени, например, «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Сидни Поллака), он сразу заинтересовал их своими сценариями. Но дать зеленый свет они решили именно «Рокки» – кино про боксера-аутсайдера, который ставит перед собой непосильную, казалось бы, задачу и чудесным образом с ней справляется (хоть и не выигрывает в поединке с чемпионом мира, но борется до последнего).

Уинклер и Чартофф загорелись идеей снять картину, но готовы были рассматривать только большую звезду на главную роль. Сталлоне же наотрез отказывался уступать роль мечты кому бы то ни было – даже за бешеный гонорар, который предлагал ему за сценарий глава студии United Artists (выдуманный персонаж Сэнди Мэддокс в исполнении Трейси Леттса).

Кульминацией первой части фильма «Рокки – это я» становится уморительная череда эпизодов, в которых Сталлоне предлагают все большие суммы. Но, помимо стойкости и упорства Сильвестра, стоит отметить и поведение его жены Саши: ее возмущает только то, что муж поначалу скрывает от нее все эти новости. Как он мог подумать, что она встанет на его пути к мечте?

Вторая половина картины посвящена непосредственно съемкам: забавные, вызывающие искренний смех в зале эпизоды в ней также сочетаются со сценами драматическими. Съемочной группе ни в коем случае нельзя выбиться из графика, и Сталлоне рискует здоровьем, продолжая участвовать в физически сложнейших сценах, будучи то травмированным, то больным.

Кадр из фильма «Рокки – это я» ©«Экспонента Фильм»

Питеру Фаррелли и сценаристу Питеру Гэмблу отлично удается передать двойственную природу кино. С одной стороны, оно абсолютно лживо: так, в фильме повторяется шутка о том, что актеры всегда врут на кастингах, приписывая себе умения, которыми не обладают. Сталлоне даже не умел боксировать! С другой стороны, в кадре реальные кровь, пот и слезы: Сильвестр сбивает себе костяшки до крови, бегает до изнеможения и кричит о своей реальной внутренней боли, будучи в образе Рокки. Выдуманная история в кино работает лишь тогда, когда автор вкладывает в нее свое личное страдание – об этом любой сценарист расскажет. На эту боль откликаются и зрители, соотнося себя с героем.

Разумеется, у Питера Фаррелли получилась крайне жизнеутверждающая картина о том, что каждый может добиться всего, чего захочет, если будет в себя верить. И о том, что если не предавать себя и не продаваться, а просто заниматься любимым делом, то и деньги в итоге придут. Конечно, можно сказать, что история Сталлоне с его «Рокки» (самый кассовый фильм 1976 года, три «Оскара» – за лучший фильм, режиссуру и монтаж) – это ошибка выжившего. Но после просмотра картины думать об этом не слишком хочется. В конце концов, сам Сталлоне, получая «Оскар» за свой дебют, посвятил его «всем Рокки в мире».

Но даже если не все обретут после просмотра заряд целеустремленности, то наверняка каждый получит просто огромное удовольствие от просмотра. Питер Фаррелли еще после «Зеленой книги» о дружбе чернокожего пианиста и водителя-расиста зарекомендовал себя как мастер краудплизеров. Удивительно, но ему вновь удалось повторить тот же трюк. Трудно вспомнить, когда последний раз на показах премьерного, а не культового кино зал так бурно реагировал смехом и аплодисментами чуть не ли не на каждую вторую сцену. «Рокки – это я», кажется, нравится решительно всем.