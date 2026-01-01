Как сообщает "Интерфакс", в Баб-эль-Мандебском проливе за тот же период – с 19 по 21 ноября – зафиксировано 68 проходов судов.

Стратегическое значение Ормузского пролива и ограничения на транзит

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским и выходом в Индийский океан, выступает главной энергетической артерией мировой экономики. В обычное время через этот морской коридор, ширина которого в самом узком месте составляет около 39 км, проходит примерно пятая часть всех глобальных морских поставок нефти и сжиженного природного газа.

Резкое сокращение судоходства вызвано вооруженной эскалацией в регионе и блокировкой свободного прохода со стороны Тегерана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсуждение открытия пролива "не имеет никакого смысла", пока не будут выполнены требования Исламской Республики. Коммерческие суда вынуждены подолгу ожидать на якорных стоянках и пересекать этот участок в назначенные временные окна при сопровождении сил ВМС США.

Баб-эль-Мандебский пролив и кризис судоходства в Красном море

Баб-эль-Мандебский пролив разделяет Аравийский полуостров и восточное побережье Африки, открывая путь из Индийского океана в Красное море и далее к Суэцкому каналу. Этот узел шириной менее 30 км обеспечивает кратчайший морской маршрут для торговли между странами Азии и Европы, по которому в докризисный период следовало более 10% мирового грузооборота.

Снижение трафика на этом направлении обусловлено регулярными ракетными обстрелами и атаками беспилотников на коммерческие суда со стороны йеменского движения "Ансар-Алла". Опасаясь ударов и многократного роста стоимости страховки, крупнейшие мировые судоходные компании перенаправили значительную часть контейнеровозов и газовозов по длинному пути вокруг Африки – через мыс Доброй Надежды.

Что такое Управление морских торговых операций Великобритании

Управление морских торговых операций Великобритании представляет собой специализированную структуру Королевского военно-морского флота со штаб-квартирой в Дубае. Ведомство было создано в начале 2000-х годов для мониторинга обстановки и защиты гражданского мореплавания в Персидском заливе, Красном море и западной части Индийского океана.

В условиях региональных кризисов центр выступает главным координационным звеном между капитанами торговых судов и международными военно-морскими миссиями. Экипажи передают в UKMTO данные о маршрутах и подозрительной активности, а управление на основе спутникового слежения и оперативных донесений публикует регулярные сводки об интенсивности трафика и уровне угроз для судоходства.