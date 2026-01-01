13 государств вступили в коалицию по безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе

"Число стран, подписавших совместное заявление, достигло 15, при этом 13 государств завершили внутригосударственные процедуры, подписали устав коалиции и официально объявили о присоединении к ней, что представляет собой фактический старт коалиции и ее переход к этапу институционального и оперативного функционирования", – говорится в заявлении ведомства по итогам заседания в Джидде.

Во встрече на базе командования Западного флота Саудовской Аравии приняли участие представители 39 стран. Остальные государства продолжают оформление своего участия в объединении.

Командующим коалицией назначен представитель Саудовской Аравии, а должность его заместителя в первом цикле займет представитель Пакистана. Участники заседания определили штаб-квартиру и утвердили логотип MMDC. В ближайшее время начнется интеграция офицеров стран-участниц в структуру объединенного командования, совместный центр морских операций и разведывательный центр коалиции.

По информации катарского телеканала Al Jazeera, к альянсу присоединились Бангладеш, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Пакистан, Сомали, Судан и Турция.

Ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива

Объединенные силы во главе с Саудовской Аравией во вторник, 21 июля 2026 года, заявили о начале защиты коммерческих судов в стратегическом проливе.

За день до этого хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на ограничения в отношении контролируемых ими районов Йемена, а до этого атаковали аэропорт в саудовском городе Абха. Эти действия нарушили неофициальное перемирие, действовавшее с 2022 года.

Ранее, 16 июля, Иран попросил хуситов подготовиться к возможной блокаде Красного моря, после чего движение разместило ракеты и беспилотники в районе пролива.

Баб-эль-Мандебский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями. Через него проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа. Любая дестабилизация в этом районе способна мгновенно отразиться на глобальных ценах на энергоносители, что делает обещание коалиции "жестко" реагировать на угрозы сигналом не только хуситам, но и рынкам.

Хуситы (официальное название – "Ансар Алла") принадлежат к зейдитской ветви шиизма и входят в иранскую "Ось сопротивления". Тегеран официально заявляет лишь о политической поддержке, но доклады ООН фиксируют прямые поставки через морскую контрабанду крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и противокорабельных комплексов. Компоненты сбитых в Красном море дронов и ракет совпадают с иранскими аналогами (линейки Ababil/Samad, ракеты Quds).