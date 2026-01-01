В CENTCOM запустили процесс консультаций с потенциальными партнерами из числа региональных игроков и официально пригласили их к участию в оперативной группе. По мере подключения партнеров TF Falcon Strike будет наращивать свои дроновые возможности, которые превратятся в итоге в мультиплатформенное, многонациональное средство сдерживания.

"У военных США много сильных партнеров и друзей в регионе, – говорит командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. – Вместе мы будем сильнее при интеграции и развертывании новых средств".

Возглавят новую TF представители Командования специальных операций CENTCOM (SOCCENT).

Именно SOCCENT в настоящее время курирует оперативную группу "Удар Скорпиона" (Task Force Scorpion Strike), созданную девятью месяцами ранее первую специализированную группировку ударных дронов США на Ближнем Востоке.

"Удару Скорпиона" удалось быстро достичь ключевых операционных вех, утверждают в CENTCOM.

"Оперативная группа «Удар сокола» разовьет успех «Удара скорпиона» с учетом невероятных инноваций у наших региональных союзников и партнеров", – подчеркивает Купер.

Ситуация на Ближнем Востоке остается странной. Переговоры между США и Ираном то ли продолжаются, то ли нет, в них то ли есть прогресс, то ли нет. Заявления сторон обычно противоречат друг другу и нередко – сами себе. 12 августа в Anadolu сообщили, что стороны договорились о продлении режима прекращения огня. Происходящее же в Ормузском проливе ранее сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев справедливо сравнил с котом Шредингера.