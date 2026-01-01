Американские военные заверяют в полной открытости Ормузского пролива для судоходства

Американские вооруженные силы в круглосуточном режиме обеспечивают открытость Ормузского пролива для коммерческого судоходства, отмечается в заявлении командования в соцсети Х.

В нем подчеркивается, что американские силы "строго обеспечивают железный режим морской блокады в отношении Ирана".

Кроме того, в командовании сообщили, что взаимодействуют с другими американскими ведомствами, чтобы не допустить использование Корпусом стражей исламской революции (КСИР) сухопутных маршрутов и акватории Каспийского моря для перевозки современных систем вооружений, технологий двойного назначения, подпадающих под санкции материалов и незаконных финансовых потоков.

Кризис в Ормузском проливе начался в конце февраля 2026 года после совместных авиаударов США и Израиля по Ирану. В ответ КСИР фактически перекрыл пролив, заминировал ключевые фарватеры и ввел собственный разрешительный порядок прохода, требуя от судов заранее согласовывать маршруты с Тегераном.

США в апреле ввели ответную военно-морскую блокаду иранских портов, создав в регионе ситуацию "двойной блокады". Попытки дипломатического урегулирования, включая подписанный в июне меморандум о взаимопонимании и временное перемирие, фактически сорвались в июле после возобновления взаимных ударов, возвращения американской блокады и новых атак на коммерческий флот.

В настоящее время КСИР делает постоянные заявления о жестких правилах прохода через пролив, США, напротив, заверяют в успехе своих действий. В реальности интенсивность судоходства через эти артерию заметно снизилась, а рискнувшие идти по проливу суда сталкиваются с различными опасностями. Так, 11 ноября 2026 года стало известно о подрыве на минах двух очередных танкеров.

Ормузский пролив – узкий морской коридор, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Аравийским морем. На севере он омывает берега Ирана, на юге – полуостров Мусандам (эксклав Омана, граничащий с Объединёнными Арабскими Эмиратами). Это единственный морской путь, по которому углеводороды из стран Персидского залива поставляются на мировой рынок.

До начала конфликта Соединённых Штатов и Ирана через пролив ежедневно проходило от 20 до 30% мирового морского экспорта нефти и нефтепродуктов, а также значительная доля сжиженного природного газа, прежде всего из Катара. По этой артерии транспортировалось сырье из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта и самого Ирана.