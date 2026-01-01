Белый дом ослабит контроль за публичными заявлениями министров

"Каждый глава ведомства является лучшим руководителем и представителем своего министерства, и новая должность позволит Белому дому обеспечить кабинет необходимыми ресурсами и поддержкой для достижения быстрых, важных и долгосрочных результатов в интересах американцев", – цитирует телеканал Fox News внутренний меморандум администрации США.

На основании документа и из слов источников телеканал делает вывод, что главы американских ведомств получат больше самостоятельности в публичных коммуникациях после назначения Стивена Миллера на пост руководителя аппарата Белого дома.

При предшественнице Миллера Сьюзан Уайлс практически все публичные коммуникации ведомств находились под централизованным контролем Белого дома. Один из бывших сотрудников администрации заявил, что Уайлс предупреждала министров о возможном возложении на них ответственности за поражение республиканцев на промежуточных выборах в случае несогласованных публичных заявлений.

Меморандум также предусматривает изменения в порядке выработки политических решений: этот процесс будут координировать заместитель главы аппарата Белого дома по политическим вопросам и помощник президента по национальной безопасности с четким разграничением полномочий.