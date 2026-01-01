Центральную Азию захлестнули массовые отключения электроэнергии

"В настоящее время региональными энергоснабжающими организациями проводится поэтапное подключение отдельных потребителей. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", – ранее информировали в Минэнерго.

Оператор энергосетей Казахстана KEGOC утверждает, что к настоящему моменту энергоснабжение уже восстановлено. В 16:12 со стороны сетей KEGOC было восстановлено электроснабжение Алматинского энергоузла, в 16:26 – восстановлена параллельная работа Южной зоны ЕЭС Казахстана и Объединенной энергосистемы Центральной Азии с основной частью ЕЭС Казахстана.

Что случилось в Казахстане?

14 августа 2026 года в 14:37 в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение, сопровождавшееся отключением линий электропередачи 500 кВ "Агадыр – Улкен" Л-5300 и Л-5320, а также "Актогай – Талдыкорган" Л-5400, рассказывают в KEGOC.

В результате Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии перешли к изолированной работе. Потери в электроснабжении составили 2810 МВт.

Перебои с электричеством были зафиксированы в ряде районов Алматы, официально они были подтверждены в Бостандыкском, Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах. В городе остановилось метро, не работают светофоры, на улицах – 9-балльные пробки. Жителей предупредили о возможных перебоях с водоснабжением. В акимате Алматы попросили горожан сохранять спокойствие.

В Алматинской области электричество отключилось в Жамбылском, Балхашском, Есикском, Карасайском, Шелекском, Райымбекском, Уйгурском, Илийском, Кегенском и Талгарском районах.

В Таджикистане без света остались жители Душанбе, Худжанда, Куляба, Вахдата, Нурека. Жалуются на отключение света и в Кыргызстане – в Бишкеке, пригородных селах и Иссык-Кульской области.