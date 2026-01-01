Дочери Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет тюрьмы за федеральное сетевое мошенничество

Phia позиционируется как цифровой помощник для онлайн‑покупок, который находит скидки и получает вознаграждение с продажи, если пользователь приходит на сайт через приложение.

Однако, как сообщало агентство ранее, система без ведома пользователей "привязывала" свои данные к любым покупкам – независимо от реального пути на площадку, – что позволяло сервису получать комиссию за сделки, к которым он не имел отношения.

Руководство Phia настаивало, что речь шла о программной ошибке, о существовании которой якобы стало известно лишь в день обращения журналистов. Эти заявления расходятся с материалами, на которые ссылается Bloomberg. Согласно переписке, менеджмент был осведомлен о проблеме как минимум с декабря.

Внутренние сообщения сотрудников, оказавшиеся в распоряжении издания, указывают, что только в июне 51% товаров, по которым Phia получила комиссию, были засчитаны таким спорным способом. После устранения механизма, по данным Bloomberg, доходы компании заметно упали.

Стартап, привлекший в январе $35 млн венчурных инвестиций от ряда известных фондов, уже начал возвращать часть комиссий ретейлерам, сообщает издание.

На фоне этих публикаций американский юрист в сфере интеллектуальной собственности Ариэль Гивнер заявила, что подобные схемы обычно квалифицируются судами США как федеральное "сетевое мошенничество". По ее словам, максимальная санкция может достигать 20 лет лишения свободы, а также включать штрафы и реституции. Свой комментарий Гивнер опубликовала в соцсети X, реагируя на сообщение Bloomberg.