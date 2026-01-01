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  3. Дочери Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет тюрьмы за федеральное сетевое мошенничество

Дочери Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет тюрьмы за федеральное сетевое мошенничество

По данным Bloomberg, подкрепленным внутренней перепиской, Фиби Гейтс (дочь миллиардера и бизнесмена Билла Гейтса) и ее партнер по проекту Phia София Кианни как минимум семь месяцев знали об использовании подложных cookie. Издание также указывает, что после отключения спорного механизма среднесуточная выручка сервиса резко сократилась – с примерно $80 тысяч до $10–28 тысяч.

Основатель Microsoft Билл Гейтс с дочерью Фиби Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс с дочерью Фиби Гейтс

©Global Look Press/Keystone Press Agency

Phia позиционируется как цифровой помощник для онлайн‑покупок, который находит скидки и получает вознаграждение с продажи, если пользователь приходит на сайт через приложение.

Однако, как сообщало агентство ранее, система без ведома пользователей "привязывала" свои данные к любым покупкам – независимо от реального пути на площадку, – что позволяло сервису получать комиссию за сделки, к которым он не имел отношения.

Руководство Phia настаивало, что речь шла о программной ошибке, о существовании которой якобы стало известно лишь в день обращения журналистов. Эти заявления расходятся с материалами, на которые ссылается Bloomberg. Согласно переписке, менеджмент был осведомлен о проблеме как минимум с декабря.

Внутренние сообщения сотрудников, оказавшиеся в распоряжении издания, указывают, что только в июне 51% товаров, по которым Phia получила комиссию, были засчитаны таким спорным способом. После устранения механизма, по данным Bloomberg, доходы компании заметно упали.

Стартап, привлекший в январе $35 млн венчурных инвестиций от ряда известных фондов, уже начал возвращать часть комиссий ретейлерам, сообщает издание.

На фоне этих публикаций американский юрист в сфере интеллектуальной собственности Ариэль Гивнер заявила, что подобные схемы обычно квалифицируются судами США как федеральное "сетевое мошенничество". По ее словам, максимальная санкция может достигать 20 лет лишения свободы, а также включать штрафы и реституции. Свой комментарий Гивнер опубликовала в соцсети X, реагируя на сообщение Bloomberg.

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Метки: Билл Гейтс мошенничество
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