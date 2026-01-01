Экс-министра экономики Сербии задержали по подозрению в коррупции

Басту задержали утром 11 ноября в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде по подозрению в коррупции, сообщает газета Blic. По ее данным, Баста пытался вылететь из страны.

По информации издания, вместе с Бастой задержаны исполнительный директор по экономическим и финансовым вопросам "Белградских электростанций" Драгица Икодинович, а также представители спортивных организаций: конного клуба MBM2, спортобъединения по мини-футболу "КМФ Солунац", баскетбольного клуба "Сопот", спортобъединений X-Gym и "Кобра".

Общий нанесенный ущерб оценивается в сумму в 14,1 млн динар ($45,28 млн).

Басте вменяют злоупотребление служебным положением, Икодинович – пособничество в злоупотреблении, остальным – преступления, связанные с отмыванием денег. В отношении всех задержанных назначен арест на срок до 48 ч. по распоряжению Высшей прокуратуры Белграда, меры исполняли сотрудники Службы по борьбе с коррупцией.

Раде Баста занимал пост министра экономики Сербии с октября 2022 года по июнь 2023-го и публично выступал за присоединение Белграда к санкциям против России. В июне 2023 года правительство направило в парламент запрос о его увольнении из-за этой позиции, в июле он был отстранен от должности.