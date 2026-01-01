Европа в мае-июне увеличила объем помощи Украине на €11 млрд

Для сравнения, в марте–апреле совокупная помощь со стороны Европы составляла порядка €6,7 млрд, указывает IfW, фиксируя резкое наращивание потока средств в конце весны и начале лета.

"В мае и июне 2026 года Европа существенно увеличила объемы помощи, выделяемой Украине. Основным фактором стал недавно введенный кредит на поддержку Украины, в рамках которого европейские институты за эти два месяца выделили почти €11 млрд", – говорится в заявлении IfW.

Из этой почти 11-миллиардной суммы €4,3 млрд были направлены на военную помощь, а €6,7 млрд – на финансовую и гуманитарную поддержку, уточняет институт.

Помимо ресурсов по линии 90-миллиардного кредита, европейские государства выделяли и отдельные суммы. Германия направила на военную помощь €900 млн, Дания – €600 млн, Нидерланды – €500 млн.

В сфере финансовой и гуманитарной поддержки крупнейшим донором стала Великобритания – €1,5 млрд. Далее следуют Швеция – €360 млн и Норвегия – €140 млн, говорится в сообщении IfW.

При этом объемы финансовой и гуманитарной помощи остаются ниже прошлогодних показателей. Если военная поддержка в первом полугодии 2026 года почти достигла уровня 2025-го, то финансово-гуманитарные пакеты ощутимо отстают: в среднем за месяц они были на 41% меньше, чем в 2025 году, отмечает институт.

Американская продукция по-прежнему является ключевым элементом военной поддержки Украины со стороны европейских государств. В первой половине 2026 года зависимость Европы от американского ВПК выросла как за счет прямых закупок у оборонных компаний США, так и благодаря поставкам из запасов вооруженных сил США.

С января по июнь европейские доноры приобрели у американских оборонных производителей технику и снаряжение для Киева не менее чем на €3 млрд – это около 30% всей европейской военной помощи, закупаемой у сторонних оборонных предприятий. В рамках программы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), по которой Европа и Канада оплачивают поставки американского вооружения Украине, 90% поставок пришлись на запасы ВС США, подчеркивает IfW.

Ведущий аналитик проекта Ukraine Support Tracker Федерико Меллаче отмечает, что Европа в вопросе военной поддержки Киева по-прежнему зависит от доступа к американским системам вооружения. По его словам, США остаются ключевым поставщиком таких комплексов, как Patriot, и у Европы здесь практически нет альтернатив.