Европу на переговорах по Украине представят институты ЕС и страны "коалиции желающих"

По его словам, в нее войдут представители институтов ЕС и стран так называемой "коалиции желающих".

"Лидеры поддерживают переговоры", – сказал Кошта на итоговой пресс-конференции неформального саммита.

Ранее в пятницу агентство France-Presse сообщило, что в делегацию планируют включить представителей Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в ЕС Великобритании. Это тот же состав, который, по данным агентства, не допустили к столу переговоров в Абу-Даби.

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

На момент начала переговоров за столом также присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Европейских представителей там не было, несмотря на заявления официальных лиц Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что разговор с европейцами понадобится, когда речь пойдет об обеспечении безопасности России и Украины и о будущем системы безопасности в Европе.

Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле заявил, что Москва никогда не выступала против диалога с европейскими странами. По его словам, Россия хотела бы, чтобы США помогли наладить взаимодействие с Европой и чтобы европейские государства определились, чего они добиваются: мира или продолжения войны.