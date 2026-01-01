Фридрих Мерц заявил об отсутствии необходимости обсуждать евробезопасность с Россией

"Россия хочет обсудить вопросы европейской архитектуры безопасности. Нам не нужно этого делать, поскольку она уже существует", – передает его слова Reuters.

По словам Мерца, базой этой системы остается НАТО, включая его европейское направление.

Схожую позицию озвучили и другие европейские руководители. Глава евродипломатии Кая Каллас призвала страны ЕС вообще не вступать с Москвой в дискуссии о новой системе безопасности в Европе.

Она назвала эту тему "ловушкой России" и подчеркнула, что любые подобные обсуждения лишь отвлекают от главного требования Брюсселя – немедленного прекращения огня.

Председатель Евросовета Антониу Кошта в свою очередь заявил, что в вопросах безопасности "не надо изобретать велосипед", а будущее континента не может определяться за спиной европейцев.

При этом Кошта и Каллас настаивают, что именно они должны представлять интересы ЕС на возможных будущих переговорах, тогда как премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил необходимость обязательного участия Великобритании и ведущих европейских держав в переговорном формате.

Заявление прозвучало на фоне завершившихся в среду в Абу-Даби консультаций представителей России, США и Украины.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны смогли приблизиться к миру, но дальнейший прогресс зависит от всех участников. Он добавил, что центральной темой обсуждений стало будущее архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине.

Мединский также заявил, что европейские страны могут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда у них проснется совесть.