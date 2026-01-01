Глава CENTCOM призвал возобновить удары по инфраструктуре Ирана

По данным 13-го телеканала израильского телевидения, на прошлой неделе Купер встретился с высшим командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и передал призыв нанести удары по ключевым объектам Ирана, включая "объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей".

"Атака на инфраструктуру Ирана изменит правила игры и будет очень болезненной для иранцев, а в нынешней ситуации они не изменят свою позицию", – приводит канал слова Купера.

По информации телеканала, глава CENTCOM также заявил израильским военачальникам, что у США, возможно, не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия против Ирана, и что для этого потребуется поддержка Израиля.

Текущая ситуация с конфликтом вокруг Ирана

В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных партнеров пытаются нащупать параметры новой сделки, которая могла бы положить конец противостоянию, начавшемуся 28 февраля, с атаки США и Израиля.

Сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. Срок действующих договоренностей о прекращении огня истекает 17 августа, а консультации о дальнейших параметрах режима продолжаются. Ключевым нерешенным вопросом остается, на какой период продлят перемирие. Конкретная продолжительность пока не зафиксирована.

В то же время, Белый дом, по данным издания Politico, до сих пор не сформулировал, что именно считать победой в противостоянии с Ираном, а приоритеты меняются по ходу событий: от изначальной цели (денуклеаризации Тегерана) фокус сместился к задаче разблокировать судоходство в Ормузском проливе.

Издание со ссылкой на источники писало, что в администрации президента США Дональда Трампа растет тревога из‑за отсутствия выверенной линии в этом конфликте. При этом, как сообщили Politico в пресс-службе Белого дома, Трамп по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование, но намерен сохранить все возможные опции действий.

Внутри американского политического истеблишмента, по информации издания, оформились три лагеря: сторонники точечных военных ударов, приверженцы деэскалации и те, кто выступает за продолжение морской блокады. Однако ни один из этих подходов не гарантирует положительного исхода, подчеркивается в материале.