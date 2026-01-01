14 августа 2026
USD 83 +0.62 EUR 95.78 +0.6
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Глава CENTCOM призвал возобновить удары по инфраструктуре Ирана

Глава CENTCOM призвал возобновить удары по инфраструктуре Ирана

Руководитель Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время недавнего визита в Израиль призвал вновь атаковать объекты иранской инфраструктуры, чтобы изменить позицию Тегерана на переговорах.

По данным 13-го телеканала израильского телевидения, на прошлой неделе Купер встретился с высшим командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и передал призыв нанести удары по ключевым объектам Ирана, включая "объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей".

"Атака на инфраструктуру Ирана изменит правила игры и будет очень болезненной для иранцев, а в нынешней ситуации они не изменят свою позицию", – приводит канал слова Купера.

По информации телеканала, глава CENTCOM также заявил израильским военачальникам, что у США, возможно, не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия против Ирана, и что для этого потребуется поддержка Израиля.

Текущая ситуация с конфликтом вокруг Ирана

В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных партнеров пытаются нащупать параметры новой сделки, которая могла бы положить конец противостоянию, начавшемуся 28 февраля, с атаки США и Израиля.

Сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. Срок действующих договоренностей о прекращении огня истекает 17 августа, а консультации о дальнейших параметрах режима продолжаются. Ключевым нерешенным вопросом остается, на какой период продлят перемирие. Конкретная продолжительность пока не зафиксирована.

В то же время, Белый дом, по данным издания Politico, до сих пор не сформулировал, что именно считать победой в противостоянии с Ираном, а приоритеты меняются по ходу событий: от изначальной цели (денуклеаризации Тегерана) фокус сместился к задаче разблокировать судоходство в Ормузском проливе.

Издание со ссылкой на источники писало, что в администрации президента США Дональда Трампа растет тревога из‑за отсутствия выверенной линии в этом конфликте. При этом, как сообщили Politico в пресс-службе Белого дома, Трамп по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование, но намерен сохранить все возможные опции действий.

Внутри американского политического истеблишмента, по информации издания, оформились три лагеря: сторонники точечных военных ударов, приверженцы деэскалации и те, кто выступает за продолжение морской блокады. Однако ни один из этих подходов не гарантирует положительного исхода, подчеркивается в материале.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Израиль Иран США
Рекомендательный сервис