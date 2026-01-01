Как передает "Интерфакс", командование коалиции во главе с Эр-Риядом проинформировало о перехвате беспилотника, запущенного хуситами в сторону юга Саудовской Аравии.

Что известно о нефтеперерабатывающем комплексе в Рабиге

В городе Рабиг, расположенном примерно в 165 км к северу от Джидды, находится один из крупнейших промышленных объектов Саудовской Аравии – нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Petro Rabigh. Предприятие было создано в 2005 году при участии государственной нефтяной корпорации Saudi Aramco и японской химической компании Sumitomo Chemical, причем после сделки 2025 года контрольный пакет в 60% акций перешел под управление саудовской стороны.

Производственные мощности комплекса позволяют перерабатывать до 400 тыс. баррелей сырой нефти в сутки и выпускать широкий спектр топлива и полимеров. Предприятие оснащено собственным глубоководным терминалом в Красном море, через который продукция отгружается на рынки Азии, Ближнего Востока и Европы.

Возобновление противостояния между хуситами и Эр-Риядом

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, а с марта 2015 года на стороне международно признанного правительства республики выступает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. После нескольких лет относительного затишья, действовавшего с весны 2022 года, боевые действия между сторонами возобновились в июле 2026 года на фоне региональной эскалации.

Поводом к срыву перемирия стал инцидент 13 июля, когда силы признанного правительства Йемена при поддержке коалиции нанесли удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы сорвать посадку иранского самолета с делегацией хуситов. В ответ движение "Ансар-Алла" объявило о морской блокаде саудовских судов в Красном море и возобновило регулярные обстрелы территории королевства баллистическими ракетами и беспилотниками.

История атак на саудовскую энергетическую инфраструктуру

Объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии неоднократно становились целями трансграничных ударов со стороны хуситов. Наиболее масштабный инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда атака дронов и крылатых ракет на комплексы государственной корпорации Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе временно вывела из строя около половины нефтедобычи королевства и вызвала резкий скачок мировых цен на сырье.

После срыва перемирия в июле 2026 года силы движения "Ансар-Алла" возобновили систематические обстрелы саудовского топливно-энергетического комплекса. В конце июля и в августе под ударами оказались перерабатывающие мощности в Джизане, терминал в порту Янбу и объекты в Абкайке. После одной из атак на завод в Джизане корпорация Saudi Aramco была вынуждена временно остановить предприятие для ремонта.

Осенью 2026 года география ударов расширилась. В октябре хуситы заявляли об атаках на НПЗ в Рас-Тануре и штаб-квартиру Saudi Aramco в Дахране, а в ноябре – об ударах по офису компании в Эр-Рияде и нефтеперекачивающим станциям магистрального нефтепровода "Восток – Запад". Официальный Эр-Рияд большинство сообщений о попаданиях по заводам не подтверждает, заявляя о перехвате целей средствами противовоздушной обороны.