Император Нарухито заявил о "глубоком раскаянии" в связи со Второй мировой войной

"Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но, оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны, и молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны", – сказал император.

На той же церемонии премьер-министр Японии Санаэ Такаити не стала выражать раскаяние, как это делали прежние главы японского правительства. Впервые по крайней мере за несколько лет она не сказала о раскаянии в годовщину окончания войны.

"После войны, полностью изменившись, Япония стала двигаться по пути государства, осознающего важность мира, приложила силы для мира и процветания. Мы не дадим больше повториться ужасам войны. После войны прошел 81 год, но сколько бы ни ушло лет, решимость этой клятвы мы пронесем по наследству через поколения", – сказала премьер.

Япония отмечает 81-летие с того дня, когда дед нынешнего правителя Хирохито объявил о выходе страны из Второй мировой войны. Это расценивается как фактическое признание поражения Японии.

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