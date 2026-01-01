Из Тибета эвакуируют россиян

"По вопросу пропавших без вести россиян посольство находится в постоянном контакте с Канцелярией иностранных дел Тибетского автономного района и Консульским департаментом МИД КНР", – добавили в диппредставительстве.

По состоянию на 1 сентября в районе бедствия в Тибете тел погибших иностранных граждан не обнаружено, продолжаются поисковые работы.

29 августа посольство в Пекине информировало, что пропавшими без вести числятся восемь россиян. В этот день через КПП Чжанму прошли три россиянина.

Ранее сегодня, 1 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Непале продолжаются поиски 12 граждан России.

По ее словам, поисковые работы продолжают местные службы. При МИД Непала создана специальная группа экстренного реагирования, которая координирует поиск и оказание помощи. Российское посольство в Катманду поддерживает постоянный контакт с непальскими властями, чтобы установить судьбу пропавших россиян.

В этих условиях МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в северные районы Непала, пострадавшие от стихии.

Наводнение произошло утром 26 августа в приграничном с Китаем районе Расува. Мощный поток воды хлынул в русло реки Бхоте-Коши после схода ледово-каменной массы в верховьях. Стихия обрушилась на населенные пункты и объекты инфраструктуры, разрушила мосты и дороги, а также серьезно повредила несколько гидроэнергетических объектов.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Непала на 1 сентября, погибли минимум 1003 человека. Пропавшими без вести числятся более 3900 человек. В том числе более 600 рабочих, как предполагается, замурованы в туннелях на гидроэлектростанциях вдоль реки Тришули.