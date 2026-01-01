Конституционный совет Франции заблокировал законопроект о запрете соцсетей для детей

"Совет постановляет, что оспариваемые положения, с одной стороны, наносят несоразмерный ущерб свободе выражения мнений и свободе коммуникации, а с другой стороны, не предусматривают правовых гарантий, необходимых для обеспечения права на уважение частной жизни", – сообщила пресс-служба инстанции.

Этот законопроект в июле одобрил французский парламент. Инициативу активно поддерживал президент страны Эмманюэль Макрон. Глава государства продвигал запрет, аргументируя его борьбой с кибербуллингом, одиночеством и негативным влиянием алгоритмов на когнитивное развитие подростков. В январе Макрон жестко раскритиковал американских и китайских ИТ-гигантов, заявив, что "мозги наших детей не продаются".

Что планировалось в отмененном во Франции законопроекте о запрете соцсетей для детей младше 15 лет?

Возрастной ценз ("цифровое совершеннолетие"). Полный запрет на самостоятельное использование соцсетей для детей младше 15 лет. Доступ на платформы планировался исключительно с согласия родителей.

Поэтапное внедрение. С 1 сентября 2026 года планировалось запретить создание новых аккаунтов, а уже существующие профили подростков до 15 лет соцсети обязаны были заблокировать или удалить.

Обязательная верификация. Все пользователи во Франции (включая взрослых) должны были проходить строгую проверку возраста с помощью инструментов, одобренных регулятором по защите персональных данных.

Исключения. Ограничения не должны были затронуть онлайн-энциклопедии, а также специализированные образовательные и научные ресурсы.

"Цифровой комендантский час". Для подростков в возрасте от 15 до 18 лет планировалось внедрить механизмы, ограничивающие общее время, проводимое в приложениях.

Отсутствие штрафов для семей. Законопроект не предусматривал никаких наказаний или штрафов для самих детей или их родителей. Вся ответственность за проверку пользователей перекладывалась на онлайн-платформы.

Какие функции выполняет Конституционный совет Франции?

Конституционный совет Франции следит за соблюдением конституции, проверяет законы на соответствие ей, контролирует проведение выборов президента и парламента, а также следит за результатами национальных референдумов. Совет имеет право отменять законы, признавая их полностью или частично не соответствующими конституции. Решения совета окончательны, обязательны для всех органов власти и не подлежат обжалованию.