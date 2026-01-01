Крушение парома у Кипра: число жертв выросло, среди них россиянка

"В дополнение к размещенному ранее сообщению о трагедии с затонувшим 30 августа у берегов о. Кипр паромом информируем, что, по поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации", – говорится в сообщении дипломатического представительства.

Паром Filo Jet 30 августа следовал из Гирне (Кирении) на Северном Кипре в турецкий порт Ташуджу в провинции Мерсин. На борту находились 267 человек – 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Примерно через 15 минут после выхода из порта судно начало набирать воду, а затем перевернулось и затонуло примерно в 7,5 километра от берега.

По последним данным, в результате катастрофы погибли восемь человек. Более 240 пассажиров удалось спасти, поисково-спасательная операция продолжается. Число пропавших без вести по последним данным составляет более 20 человек.

Что известно о причинах крушения

Окончательная причина катастрофы пока не установлена. По словам выживших, перед тем как паром начал быстро набирать воду, судно двигалось необычно, после чего произошло сильное воздействие на носовую часть. По одной из версий, причиной мог стать удар волны, однако следствие пока не подтвердило эту версию.

Накануне происшествия на Кипре наблюдались сильные штормы. При этом местные власти отмечали, что погодные условия непосредственно в момент выхода парома в море считались подходящими для плавания. Поэтому связывать катастрофу исключительно с погодой пока преждевременно.

Известно также, что капитан и члены экипажа были задержаны в рамках расследования обстоятельств происшествия. Следствие должно установить, почему судно начало набирать воду вскоре после выхода из порта и могли ли на катастрофу повлиять состояние парома, действия экипажа или погодные условия.

Filo Jet – скоростной двухкорпусный паром длиной около 42,8 метра, принадлежавший компании Filo Denizcilik. После аварии спасатели обнаружили людей на перевернувшемся корпусе судна; позднее паром затонул на глубине около 514 метров, что значительно осложняет поисковую операцию.