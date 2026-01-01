"Мы поддерживаем любой вариант, который положит конец войне. Мы выступаем в роли посредника. У нас есть две стороны, которые по-разному смотрят на то, как завершить войну", – сказал Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера, комментируя предложенные варианты – "заморозку" конфликта с последующим миром или передачу Украиной Донбасса в обмен на членство в НАТО.

Он подчеркнул, что задача США – добиться прекращения огня и переключиться на "послевоенную" архитектуру безопасности, включая каналы "между Россией, НАТО, Европой", которые "невозможно было бы нарушить" и которые обеспечивали бы "деконфли́ктинг, коммуникацию и прозрачность перемещений войск".

Кушнер назвал происходящее "прокси-войной", в которой "Европа финансирует и вооружает Украину против России", и предупредил, что "для масштабной эскалации хватит даже небольшого просчета". При этом он заявил, что российское руководство "проявляет сдержанность".

Спецпосланник добавил, что завершение конфликта "могло бы по-настоящему изменить ход истории": "Украина сможет процветать, вся Европа сможет процветать и даже Россия сможет работать совместно с США".

Он сообщил о "крайне тщательной подготовке" американской делегации к встречам с Владимиром Путиным и постоянных контактах с помощниками президента РФ Юрием Ушаковым и Владимиром Мединским, а также со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым. По его словам, российский лидер на встречах "очень хорошо подготовлен, вдумчив" и "обладает глубоким пониманием вопросов".

Кушнер заявил, что США работают над восстановлением диалога между Европой и Россией: "Недопонимание между НАТО и Россией – это не новый феномен. Я надеюсь, что посредством урегулирования этого нам удастся с этим разобраться". Он также отметил сложность координации позиций внутри Европы, где "много прекрасных лидеров, но все они имеют разные позиции и интересы".

Отвечая на вопрос о взаимодействии с украинскими властями и лидером страны Владимиром Зеленским, а также о возможных гарантиях безопасности для Киева, Кушнер указал, что решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

"Во-первых, президент Трамп должен определить, отвечает ли предоставление гарантий безопасности американским интересам. Во-вторых, Зеленский, как можно предположить, должен уважительно и доброжелательно взаимодействовать с ним", – сказал Кушнер. По словам спецпосланника, этот вопрос может быть рассмотрен при выработке "правильной архитектуры безопасности и при верных обстоятельствах".

Ранее Кушнер заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно привести к масштабным изменениям в отношениях Москвы и европейских стран. По его мнению, прекращение боевых действий само по себе не станет главным результатом переговоров.

Он выразил надежду, что в будущем Россия и европейские государства смогут сосуществовать без постоянной конфронтации, взаимодействовать и вести бизнес. По словам спецпосланника, такая перспектива должна стать частью более широкого соглашения.

США добиваются прямого диалога России и Европы

Заявления Кушнера звучат на фоне попыток администрации Трампа расширить переговорный процесс по Украине. В ноябре американский спецпосланник и представитель президента Стив Уиткофф провели встречи с российскими и украинскими представителями.

13 ноября Кушнер сообщил, что Москва и Киев согласились расширить следующий раунд переговоров за счет участия европейских партнеров. По его словам, это позволит обсуждать вопросы послевоенной безопасности Европы параллельно с территориальными разногласиями.

На следующий день спецпосланник заявил, что Вашингтон содействует прямому взаимодействию Москвы и европейских стран. Он также сообщил о подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров.

Кушнер подчеркнул, что прочный мир потребует гарантий безопасности для Украины, механизмов предотвращения военных столкновений и взаимных обязательств по снижению напряженности. Кроме того, американская сторона рассчитывает добиться масштабного обмена пленными, который, по предварительной оценке спецпосланника, может затронуть тысячи человек.

При этом конкретных договоренностей по ключевым вопросам урегулирования пока нет. Российская сторона и Украина сохраняют существенные разногласия, а параметры возможного соглашения остаются предметом переговоров.