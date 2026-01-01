"«Главный приз» – это не перемирие, а перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой не будет этой постоянной агрессии", – заявил Кушнер в интервью журналу New York Magazine.

Он выразил надежду, что в будущем Россия и европейские государства смогут сосуществовать без постоянной конфронтации, взаимодействовать и вести бизнес. По словам спецпосланника, такая перспектива должна стать частью более широкого соглашения.

Кушнер связал завершение конфликта с восстановлением Украины

В интервью Кушнер рассказал и о том, каким видит возможный сценарий для Киева после окончания боевых действий. По его словам, он пытался показать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что прекращение конфликта при наличии надежных гарантий безопасности откроет путь к экономическому восстановлению страны.

Спецпосланник считает, что Украина должна получить возможность перейти непосредственно от урегулирования военного конфликта к восстановлению экономики. Он подчеркнул, что сильные гарантии безопасности должны стать основой для такого перехода.

Кушнер также высказался о возможных территориальных уступках со стороны Киева в обмен на гарантии безопасности по образцу НАТО. По его словам, российская сторона якобы была готова рассматривать такую концепцию. Однако в Кремле эту информацию категорически опровергли. Москва, как отмечает New York Magazine, продолжала настаивать на изменении военного присутствия НАТО в Европе и возвращении Альянса к позициям, которые он занимал вскоре после окончания холодной войны.

Кушнер добавил, что максималистские требования, попадающие в прессу, необязательно отражают реальные позиции сторон за столом переговоров и возможные итоговые договоренности.

США добиваются прямого диалога России и Европы

Заявление Кушнера прозвучало на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа расширить переговорный процесс по Украине. В ноябре американский спецпосланник и представитель президента Стив Уиткофф провели встречи с российскими и украинскими представителями.

13 ноября Кушнер сообщил, что Москва и Киев согласились расширить следующий раунд переговоров за счет участия европейских партнеров. По его словам, это позволит обсуждать вопросы послевоенной безопасности Европы параллельно с территориальными разногласиями.

На следующий день спецпосланник заявил, что Вашингтон содействует прямому взаимодействию Москвы и европейских стран. Он также сообщил о подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров.

Кушнер подчеркнул, что прочный мир потребует гарантий безопасности для Украины, механизмов предотвращения военных столкновений и взаимных обязательств по снижению напряженности. Кроме того, американская сторона рассчитывает добиться масштабного обмена пленными, который, по предварительной оценке спецпосланника, может затронуть тысячи человек.

При этом конкретных договоренностей по ключевым вопросам урегулирования пока нет. Российская сторона и Украина сохраняют существенные разногласия, а параметры возможного соглашения остаются предметом переговоров.