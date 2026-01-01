"Готовность России обсуждать такие гарантии – это важный шаг вперед и потенциальный признак серьезности ее намерений в отношении мира", – написал Джаред Кушнер в соцсети Х.

"Надежные гарантии, аналогичные статье 5, подкрепленные соглашениями о сдерживании и предотвращении конфликтов, могут значительно снизить риск новой войны", – уверен он.

"Президент Зеленский прав в том, что эти гарантии должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными", – признал спецпредставитель и уточнил, что "именно в этом и заключается работа" американских посредников.

По его мнению, "гарантии безопасности для Украины не могут быть окончательно утверждены в отрыве от послевоенной европейской архитектуры безопасности".

"Европейские институты и соглашения в области безопасности обеспечивают важную основу. Наша цель – укрепить их, выявить, где существующие механизмы не смогли предотвратить эту войну, и разработать более эффективные механизмы для снижения риска будущих конфликтов", – поясняет Кушнер.

Он уточнил, что эти механизмы "включают в себя постоянные каналы консультаций, кризисную коммуникацию, военное предотвращение конфликтов, большую прозрачность и взаимные меры по снижению эскалации".

"Нам необходимо четкое понимание намерений и обязательств всех сторон, а также практические механизмы, которые функционируют даже при серьезных разногласиях. Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа будет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и ее партнеры будут уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей", – так спецпосланник описал взаимосвязи внутри новой системы безопасности.

"Для этого необходимы четкие заявления о намерениях, подкрепленные убедительными и поддающимися проверке обязательствами. Любая рамочная программа должна сохранять суверенитет и независимость принятия решений всех участвующих стран. Безопасность также должна подкрепляться экономической мощью", – перечислил Кушнер предполагаемые условия урегулирования.

"Украине необходим убедительный долгосрочный план процветания с реформами, которые укрепят ее институты, экономику и самодостаточность. Значительные обязательства Америки и Европы должны быть подкреплены стремлением Украины к собственному успеху", – подчеркнул он.

"В ближайшие недели в частных беседах и многосторонних дискуссиях мы намерены работать с Украиной, нашими европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться достичь общего понимания этой архитектуры. Если мы сможем разработать рамочную программу с четкими обязательствами, взаимными обязательствами и убедительным исполнением, это даст нам большую уверенность в том, что все готовы предпринять необходимые шаги для мира", – сообщил Джаред Кушнер.

"Ничего не согласовано, пока не согласовано. Но готовность к обсуждению этих исторических вопросов создает важную возможность остановить кровопролитие", – считает он.

"Наша цель – суверенная, безопасная, процветающая и свободная Украина, более сильная и стабильная Европа и прочный мир, основанный на договоренностях, которые значительно снижают вероятность новой войны. Именно эта работа нам предстоит", – резюмировал Кушнер.

Джаред Кушнер выступает одним из ключевых переговорщиков администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины – с февраля 2026 года он официально занимает должность специального посланника США по вопросам мирных миссий и работает в связке со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Статья 5, на которую ссылается спецпосланник, это 5-я статья Устава НАТО, которая является фактическим соглашением о коллективной обороне. Она гласит, что атака любых сторонних сил на одну из стран Альянса является нападением на все страны объединения, поэтому союзники безусловно принимают участие в отражении агрессии. При этом статья дает право каждой стране НАТО самостоятельно определять форму своего участия в противодействии: оно не обязательно должно быть вооруженным.